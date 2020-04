Dos profesionales de Overwatch fueron multados por escribir obscenidades en el chat

Jung-won "Lastro" Mun y Dong-jun "Rascal" Kim fueron multados por la Liga Overwatch tras escribir palabras obscenas en el chat de grupo. Ambos fueron castigados con mil dólares y se disculparon públicamente por sus actos.

Los jugadores profesionales se mandaron frases como "sex" y "big dick", en lo que era un chat público y no privado. Todo ocurrió ante la atenta mirada de los espectadores que seguían el stream del equipo.

"Lo escribí como una broma, pero no debería haberlo hecho pudieran o no verlo los espectadores. Me aseguraré de que algo así no vuelva a pasar", fueron las disculpas de Lastro por redes sociales.

La sanción que cayó sobre ambos fue de mil dólares (850 pesos chilenos) y de reiterar la acción podrían ser suspendidos de la Liga Overwatch.