Sigue renovándose: World of Warcraft estrena oficialmente la expansión llamada Dragonflight

Durante está jornada la empresa Blizzard Entertainment lanzó oficialmente la expansión Dragonflight para el clásico World of Warcraft, mítico juego de MMORPG que sigue renovando su contenido a casi 20 años de haberse estrenado. Esta expansión trae una nueva raza y clase al título. World of Warcraft solo está disponible para PC.

En esta expansión llamada Dragonflight los dragones regresaron a Azeroth, mientras que la nueva raza y clase jugable del título se llama Dracthyr, quienes destacarán por ser de clase evocadora. Aparte del regreso de dragones, el jugador que se involucre en esta expansión podrá convertirse en un jinete de esas enormes criaturas.

La expansión tendrá una nueva zona llamada Islas Dragón, además también habrá misiones, mazmorras y arenas. Dragonflight es la novena expansión que aplica Blizzard en World of Warcraft.

Además, junto con la presentación de la expansión Dragonflight, World of Warcraft también anunció una nueva expansión llamada Wrath of the Lich King, la cual fue anunciada en un tráiler. Esta expansión anunciada está en fase de inscripción a beta.

¿Cuándo se estrenó World of Warcraft?

El mítico MMORPG de Blizzard Entertainment se estrenó oficialmente el 23 de noviembre de 2004 y se puede jugar solamente en PC.