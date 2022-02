Lost Ark ha sido todo un éxito y los números de Steam lo respaldan: actualmente es el segundo juego más jugado de la historia con 1.33 millones de jugadores, superando a juegos como al legendario Counter Strike. El juego se estrenó en 2019 para Corea del Sur y Rusia, pero desde el 2022 se puede disfrutar en todas partes del mundo, de hecho es tanto el boom del título en Europa que las filas para entrar sobrepasan las 10 mil personas, es por eso que los encargados del juego habilitarán más servidores para esa parte del mundo.

Esto fue anunciado por la empresa desarrolladora Smilegate y por los distribuidores, Amazon Games, quienes mencionaron que: "esto significa que las características de toda la región, como sus saldos Royal Crystal y Silver de Europa Central, no estarán disponibles en la nueva región europea. La nueva región será ideal para los jugadores que aún no han creado su personaje o que no se han comprometido a permanecer en su servidor existente".

¿Cuándo se estrenó Lost Ark?

El juego se estrenó el 11 de febrero de 2022, aunque los que pagaron los paquetes de Steam pudieron comenzar el título el 8 de febrero.

Smilegate y Amazon también anunciaron que habrá un paquete de regalo (incluye una montura y más objetos) para los jugadores que han tenido que interrumpir su juego.