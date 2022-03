Durante la últimas horas el juego Hearthstone: Heroes of Warcraft, perteneciente al universo del clásico RPG World of Warcraft, ha confirmado una nueva expansión que traerá nuevas cartas y un tema en particular: las profundidades marítimas. Cabe destacar que a 8 años de su estreno este título de Blizzard sigue teniendo una alta popularidad, esto último demostrado por ejemplo en plataformas como Twitch.

La expansión se llama Viaje a la Ciudad Sumergida, conocida para los jugadores de World of Warcraft, la cual habilitará 135 cartas nuevas. Para contextualizar, los jugadores serán parte de una expedición a la ciudad Zin-Azshari, la cual ha estado olvidada en el fondo mar por más de 10 mil años. Esta expansión presenta un nuevo tipo de esbirro llamado Naga, además de dos palabras claves llamadas Dragar y Colosal, las cuales tendrán distintas habilidades para complementarse con las cartas del título.

¿Cuándo se estrenó Hearthstone?

El juego de cartas del universo de World of Warcraft se estrenó el 11 de marzo de 2014. Mientras que esta expansión marítima estará disponible desde el 12 de abril de 2022. El título se puede jugar en las plataformas de PC y dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS.