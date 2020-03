Counter Strike: sentencian a pro player a 116 años de prisión por fraude

Una "curiosa", por decir lo menos, situación se vivió en el mundo de los pro players: Shayene "shAy" Victorio, ex jugadora profesional brasilera de Counter Strike, fue sentenciada a 116 años de prisión por cargos de fraude. En concreto, por comercializar skins y recibir denuncias de no entrega.

Según reportó ESPN y AFKgaming, Victorio trabajó en una tienda en línea entre 2013 y 2017 donde 118 clentes reportan haberle pagado los adicionales para el juego que nunca fueron entregados.

El abogado de la jugadora manifestó que "fue un problema de administración de negocios y que tras una cuestionable búsqueda y apropiación, la compañía no fue capaz de entregar los productos a unos cuantos consumidores. Usamos unos cuantos aquí ya que la compañía ha tenido más de 10,000 ventas y entregas".

Por su parte, Victorio comentó en su Instagram que no es fugitiva, que no ha sido arrestada y que "mi trabajo es mi imagen". De paso, dice que la culpa fue de su ex esposo.

De todas formas, en Brasil no hay sentencias cumplidas por este tipo de delitos mayores a 30 años y aú nle queda la instancia de apelación para quedar libre de todo cargo. shAy se retiró en mayo de 2019 de Counter Strike para dedicarse a ser streamer en Twich e influencer en Instagram.