Black Friday en PlayStation Store con juegos de PS5 y rebajas de hasta un 80%

Del 20 de noviembre y hasta el 30 del mismo mes, PlayStation celebra el Black Friday con tremendos descuentos que llegan con rebajas de un 80%. No hay discriminación alguna en PlayStation Store, ya que podrás conseguir videojuegos de PS5 en oferta y con uno precios únicos que no te puedes perder.

"La suscripción anual de PlayStation® Plus tendrá una inédita rebaja de 25%, y estará disponible a un precio final de USD $29.99. En Chile, su valor normal en la tienda oficial asciende a los USD $39,99", avisó PS por un comunicado.

Grandes ofertas en Black Friday de PlayStation

MEJORES OFERTAS DE BLACK FRIDAY EN PLAYSTATION STORE:

-The Last of Us parte 2 con rebaja de 50% y que queda en $22.981

-NBA 2K21 con rebaja de 50% y que queda en $22.981

-FIFA 21 con rebaja de 42% y que queda en $26.659 (con versión para PS5)

-Ghost of Tsushima con rebaja de 33% y queda en $30.797

-Watch Dogs: Legion con rebaja de 33% y que queda en $30.797 (con versión para PS5)

-Marvel's Avengers con rebaja del 50% y que queda en $22.981 (con versión para PS5)

-Star Wars: Squadrons con rebaja del 40% y que queda en $18.383

-Resident Evil 3 con rebaja del 67% y que queda en $15.165

-eFootball PES 2021 con rebaja del 33% y que queda en $15.394

-Grand Theft Auto V: Premium Online Edition con rebaja del 50% y que queda en $11.486

Black Friday aun está a una semana, pero las ofertas de PlayStation empiezan ahora. https://t.co/h2BycrLWgo pic.twitter.com/IrjNUQdatJ — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) November 20, 2020

Cabe recordar que si tienes una PlayStation 5 y eres miembro de PlayStation Plus podrás acceder al servicio PlayStation Plus Collection, que cuenta con 20 títulos que definieron la generación de PS4 con juegos como “God of War”, “Days Gone”, “Resident Evil 7”, “Uncharted 4: A Thief’s End”, “Final Fantasy XV”, “Mortal Kombat X”, “Monster Hunter: World”, “Fallout 4”, “Crash Bandicoot N. Sane Trilogy” y muchos más.