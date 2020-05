Así se jugará: Fechas 10 y 11 de la eNacional.11vs11 de PES 2020

Liga Chile de PES celebrará las fechas 10 y 11 del eNacional.11vs11 de eFootball PES 2020 el próximo 17 y 18 de mayo. Destacan los partidos de Iquique eSports contra Legión Arica y Cóndores eSports contra Predators, donde los equipos pelean su oportunidad de alcanzar la cima de las conferencias.

Eso no es todo, ya que también estarán los enfrentamientos de Deportes Concepción eSports vs Santiago Wanderers eSports, Red Bull eSports vs ProChile FC y Cóndores eSports vs Azules eSports.

Cabe recordar que Némesis eSports tomó la punta de la Conferencia Ignis tras la caída de Legión Arica. Mientras que Wolf Club eSports sigue firme en la cima de la Conferencia Aqua.

La eNacional.11vs11 es un torneo de 11 vs 11 que se juega en Pro Evolution Soccer 2020 y de forma online, donde los 25 equipo que compiten en el torneo fueron divididos en dos zonas. Luego de los playoffs de conferencias existirá un partido de campeones para definir al rey del certamen.