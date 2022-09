La consola de PlayStation 5 es uno de los aparatos de la actual generación de videojuegos más populares del momento. A pesar de que su precio es bastante elevado, los gamers la consideran como una de sus principales opciones para seguir jugando los excelentes juegos que se lanzan en el mercado, y sobre todo con las exclusivas de Sony como Ghost of Tsushima y The Last of Us. Es por esto que en esta ocasión te dejaremos una lista con los precios más convenientes para adquirir esta consola en Chile.

La PlayStation 5 se lanzó oficialmente el 19 de noviembre de 2020 y actualmente cuenta con dos tipos de consolas: digital y Blu-Ray (o sea que puede reproducir discos).

¿A cuánto está la PS5?

A continuación te dejamos los precios más convenientes que están vigentes en el mercado para adquirir la consola PS5 en Chile:

Consola PlayStation 5 All Digital (sin lector de discos)

$569.990 en tienda Ripley

$599.990 en tiendas Falabella, Zmart, Weplay y Movistar

Consola PlayStation 5 Blu-Ray (con lector de discos)