Colo Colo pasó agosto invicto y ahora se prepara para un mes de septiembre el doble de exigente. El Cacique debe luchar por la Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile. Por lo que se avecinan partidos cruciales.

Pero más allá del complicado fixture, una de sus grandes figuras puso la pelota al suelo y recalcó que están más que capacitados para lo que se viene. Así lo comentó Lucas Cepeda en conversación exclusiva con Redgol.

“Jorge Almirón me ha dado toda la confianza junto con mis compañeros para realizar mis cosas, aportar al equipo y eso me ha llevado a sentirme muy fresco a la hora de los partidos”, analizó el jugador de 21 años y que ya ha sido elegido como el “Héroe de la semana” en la Copa Libertadores.

Cepeda y la presión de Colo Colo

El despegue de Lucas Cepeda ha sido crucial para Colo Colo en partidos complicados. La zurda del nacido en Viña del Mar ha sido clave para abrir partidos cerrados y hasta se ha anotado en el marcador.

Pero para el extremo por la izquierda la presión de partidos importantes no ha sido un tema que lo complique. Incluso recalcó que esto se debe a su formación en Santiago Wanderers.

“Llegar de Wanderers me ayudó mucho. Es un equipo grande del fútbol chileno, la hinchada te exige harto y venía con presión desde allá. Si bien acá es un poco más, ya sabía cómo se manejaba eso. De hecho no he sentido presión en ningún momento, siento que he aprovechado mi llegada a Colo Colo”, confesó a RG.

Incluso Cepeda aludió que su manda de todos los años la inició cuando se encontraba en el elenco caturro. Lo que ha traído éxitos y seguirá repitiendo. “Es verdad que hace cinco años tengo una tradición. Igual celebro el día anterior el Año Nuevo con mi familia. Pero las 6 o 7 de la mañana salgo a correr para comenzar el año entrenando”, sentenció.