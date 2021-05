Jorge Kike Acuña tras su estreno como DT de Unión San Felipe: "Pueden venir más pero el debut es único e inolvidable"

Jorge Acuña tuvo un estreno a lo grande como técnico profesional. Unión San Felipe volvió a los triunfos derrotando en un partido díficil a San Luis de Quillota por 1-2 en la cuarta fecha del Campeonato de Primera B (Ascenso).

Los pupilos de Kike hicieron un gran encuentro, buscando en todo momento ser protagonistas. Es por ello que, tras el partido, el estratega lo celebró con todo. "Me siento contento por el triunfo y por el rendimiento que tuvieron los jugadores dentro del campo de juego", aseguró a TNT Sports.

Pero Acuña no solo mostró su alegría, sino también dejó entrever su emoción por estrenarse como entrenador en el profesionalismo. "Lo comenté con ellos, quizás pueden venir más pero el debut es único e inolvidable. Estoy feliz y orgulloso de hoy estar al mando de este hermoso grupo de personas, que hoy se entregó por completo por su primer triunfo. Necesitábamos sumar y nos vamos muy contentos".

Jorge "Kike" Acuña celebra uno de los goles en el triunfo de Unión San Felipe ante San Luis de Quillota. Foto: Agencia Uno

Una de las claves en la victoria, según uno de sus dirigidos en conferencia, fue una charla motivacional antes de salir a la cancha y que los dejó con los pelos de punta. "Más que una arenga, le conté algunas cosas que me sucedieron y de las que hoy me siento orgulloso para estar frente a este grupo. Y otras cosas que prefiero no decir porque me pueden copiar, pero estoy contento", lanzó el DT.

"El recibimiento de los jugadores fue buenísimo, fuimos compañeros con muchos de ellos y eso, en el día a día, se hace notar en sus muestras de cariño y el respeto mutuo que hay. Soy un convencido de que habiendo un grupo humano se pueden lograr grandes cosas", agregó.

Finalmente Acuña dio luces de lo que buscará plasmar en su paso por Unión San Felipe. "Hoy hay 17 jugadores del fútbol joven, donde se está haciendo un trabajo buenísimo desde hace años. Obviamente nuestra idea es seguir sacando jugadores para debutar y que en el futuro puedan salir. Por el momento estamos por Zoom, pero una vez que pase veremos cómo hacer las dos cosas, porque de verdad les tengo mucho cariño a los chicos y no los queremos dejar solos".