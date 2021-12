El lateral derecho de 30 años no logró llegar a un acuerdo en su contrato y este viernes se despidió de los Hispanos a través de sus redes sociales. Donde asegura que "llegué como futbolista y me voy como hincha".

Unión Española al igual que todos los equipos del fútbol chileno trabajan a toda máquina en conformar de buena forma su plantilla para los desafíos del 2022. Sin embargo, mientras el mercado de pases se mueve con fuerza, esta jornada uno de sus futbolistas se despidió del club tras no llegar a un acuerdo.

Juan Pablo Gómez no seguirá en los Hispanos para la próxima temporada, tras haber estado cinco años en los pastos del Santa Laura. A través de sus redes sociales el lateral derecho publicó un emotivo mensaje para decir adiós a la UE, donde disputó 116 partidos y anotó seis goles.

"Llego el momento de decir adiós", fue el pintapié inicial de su despedida. "A pesar de la pena que tengo, de no poder seguir en nuestra querida Unión Española, junto a mi familia, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer a tanta gente que participó y me acompañó en esta imborrable etapa de mi carrera", agregó en las líneas siguientes.

No quiso dejar pasar la ocasión para agradecer a cada uno de los compañeros que tuvo en su estadía. Como también a los juveniles y a los utileros. "Me llevo amigos para toda la vida" y que con"su humildad y trabajo siempre fueron una inspiración para mi", afirma.

Asimismo, se refirió a cada funcionario "por su gran disposición y que de forma silenciosa se encargan de que todo funcione correctamente", al igual que el personal médico que integra la Furia Roja por brindarle los cuidados correspondientes. "A pesar de contar con recursos muy limitados se las ingeniaron a puro corazón para sacarme de más de algún problema", complementa.

De la misma manera se dirigió a la fanaticada con respeto. "Realmente no tengo palabras, solo agradecerles a nombre mío y de mi familia el trato y el aprecio que sentimos desde el primer hasta el último dia", asegura.

"Y por último, y no menos importante quiero agradecer a la dirigencia. A pesar de no estar de acuerdo en más de alguna situación, me pareceria injusto el hecho de no reconocer que confiaron en mí cuando pocos lo hacían, me dieron la chance de ganar experiencia, prestigio y valorización deportiva. Eso no se olvida", profundiza.

"Llegué como futbolista y me voy como hincha. Gracias por todo familia Hispana, que pasen un feliz Año Nuevo", sentencia Juan Pablo Gómez que se suma la sorpresiva partida del histórico arquero Diego Sánchez.