Marcelo Morales se consolida como el lateral izquierdo de la U y no se olvida de un ex compañero: "Beausejour fue quien más me ayudó a corregir errores en mi puesto"

Marcelo Morales con apenas 17 años fue una de las grandes figuras de Universidad de Chile en el triunfo 2-1 ante Universidad Católica en el clásico universitario siendo uno de las promeas azules que brillan con luces propias en el cuadro universitario que tienen al cuadro que dirige Esteban Valencia en los puestos de avanzada.

El defensor aprovechó la partida de Jean Beausejour, el que fue dueño del puesto durante cinco años, para hacerse de el y hoy es uno de los inamovibles en el 11 de Esteban Valencia. Eso sí, el Chelo recuerda a su ex compañero y reconoce la ayuda que recibió del bicampeón de América.

"Bose fue quien más me ayudó a corregir errores en mi puesto, como cuándo tenía que pasar, por ejemplo. Llegué a la U por una prueba masiva en el CDA cuando era sub 8 y estaba Pablo Ortiz. Al año siguiente me tocó con la profe Isabel Berríos, quien me enseñó muchas cosas, como pegarle con el pie menos hábil, posicionarme en la cancha, me entregó valores, cariño y respeto", aseguró en conversación con Las Últimas Noticias.

Marcelo Morales una de las figuras claves de la U en la victoria ante la UC en el clásico universitario (Agencia Uno)

El Chelo además cuenta que "antes jugaba de extremo izquierdo, pero me fueron tirando para atrás, porque hacía pocos goles", añadió el zurdo, quien asistió a Joaquín Larrivey en el primer gol azul ante la UC.

Con el triunfo ante los cruzados, la U quedó en un expectante quinto puesto con 22 puntos a sólo tres del líder Unión La Calera, por eso Marcelo Morales representa al plantel al asegurar que se ilusionan con pelear el título.

"A corto plazo quiero salir campeón del torneo, y creo que vamos por buen camino, hay que corregir cosas. Y a largo plazo, estar harto tiempo en la U, ganar copas internacionales y dejar un nombre", cerró.