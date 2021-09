Junior Fernandes está de vuelta en Universidad de Chile y este miércoles cumplió su primer día de entrenamientos como refuerzo azul para la parte final del Campeonato Nacional tras cumplir con la cuarentena sanitaria preventiva debido al coronavirus. El delantero vuelve al CDA y compartió su alegría en una extensa entrevista con el sitio oficial del Chuncho.

“Estoy feliz de volver después de nueve años. Siempre tuve la intención y siempre quise volver a jugar en la U. Cuando se dio la opción este año no lo dudé y dije que quería estar acá y ser parte del plantel nuevamente”, dijo Junior.

Fernandes agregó que “me contactaron, hablé con mi representante. Me comentó el tema de la U. Directamente le dije que sí, que quería venir y volver, que era el momento. Luego hablé con mi familia porque igual es difícil el tema de adaptarse afuera, pero están contentos y con hartas ganas de venir acá y que nos vaya bien”.

“A mis cercanos les dije que quería volver bien a la U en una edad en la que me sienta bien y maduro, no tan gastado si se puede decir de una manera. Éste es un buen momento para volver”, complementó el atacante.

Respecto a la cuarentena el oriundo de Tocopilla contó que “normalmente cuando llegas a un club te presentas el mismo día, conoces a los compañeros. Volviendo después de nueve años quería estar acá y no podía, estaba encerrado. Un poco ansioso, pero ahora ya más tranquilo, puedo entrenar y estar con el equipo”.

Con 33 años, Junior Fernandes regresa a la U tras defender la camiseta del Estambul Basaksehir turco el semestre pasado. En el su paso por el extranjero también jugó por Ittihad Kalba (Emiratos Árabes Unidos), Alanyaspor (Turquía), Dinamo Zagreb de Croacia y el Bayer Leverkusen alemán.

“Espero aportar como siempre, con goles y con asistencias, ayudando a mis compañeros, a los más jóvenes. Transmitirles un poco de lo que viví afuera, lo que aprendí. He compartido con grandes jugadores y entrenadores. Poner ese granito de arena al equipo”, sostuvo el refuerzo azul.

Añadió que “siempre me acuerdo de los partidos de la Libertadores cuando la gente nos acompañaba en las calles, en el hotel y los banderazos. Eran momentos muy lindos, porque se paralizaba toda la ciudad cuando jugaba la U. Siempre se lo comentaba a mis amigos y familia. Es lo más lindo que he vivido. Siempre ha estado ese cariño, desde que me fui hasta hoy. La gente de la U siempre me manda mensajes y buenas vibras. Es un plus para que tomara la decisión de volver. Quería volver porque acá me siento en casa y soy querido. Es importante para que un jugador esté bien y pueda rendir”.

Junior Fernandes sentenció: “darle las gracias por el apoyo y buena onda, por estar siempre apoyándome y confiar en mí. No tengan dudas que voy a hacer lo mejor posible, como la primera vez, para que salgan las cosas bien. El objetivo siempre es ser campeón y llegar a la Libertadores. Hay que ir paso a paso y lo primero es ponerme en forma para ser opción en el equipo”.