Juvenal y las simulaciones de Wanderers: "No hay falta de Lanaro y el brazo de Zampedri va a la axila"

Este miércoles Universidad Católica venció por 3-2 a Santiago Wanderers en San Carlos de Apoquindo por la fecha 27 del Torneo Nacional.

Los cruzados siguen a dos puntos del líder Colo Colo, pero perdieron a dos de sus figuras para el clásico del domingo, tras las tarjetas rojas que recibieron Germán Lanaro y Fernando Zampedri.

El árbitro Roberto Tobar fue fuertemente criticado, pues en ambas expulsiones hay una evidente simulación de los jugadores caturros.

El ex entrenador cruzado, Juvenal Olmos, no se quedó atrás en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y no tuvo dudas en afirmar que el referee se equivocó en los dos casos.

"Roberto Tobar se deja impresionar. En la primera no hay falta de Lanaro y si hay alguna falta es de Ronnie Fernández", señaló Juvenal.

Luego, aseguró: "En la segunda todos vieron que el brazo de Zampedri va a la axila del defensor. Pega en la axila, pasa un segundo y viene la reacción".

"Entonces me parece que se equivoca en las dos", finalizó el ex DT de la selección chilena.

Colo Colo recibe a Universidad Católica este domingo a las 16:30 horas en el Estadio Monumental en un partido clave que podría definir el título.