Este jueves se supo que Raquel Argandoña permanece internada en la Clínica Alemana, después de sufrir una crisis con intensos dolores que la llevaron a acudir a urgencias. El diagnóstico: una obstrucción intestinal.

Según dieron a conocer en el programa Me Late, la madre de Kel Calderón tuvo que acudir a los servicios de salud porque "eran dolores que ella no podía soportar. La verdad es que estaba absolutamente fuera del umbral de cualquier posibilidad de soportar este dolor".

Más tarde, en un live que Cecilia Gutiérrez hizo después del partido de Chile, habló de la situación por la que atraviesa la panelista de Bienvenidos, complementando la información que se conocía hasta el momento.

"Está internada desde el lunes. Tuve la posibilidad de hablar con ella por WhatsApp el lunes, hoy día también habló cortito con ella para preguntarle cómo estaba", partió diciendo la periodista.

El asunto es que "no está muy bien, me dijo que no se sentía muy bien, está con una obstrucción intestinal severa".

"Se supone que la iban a operar, pero no se sabe todavía y hoy se sentía muy mal. De hecho hablamos muy cortito, porque me dijo que estaba llena de sondas y no podía hablar".

Gutiérrez sostuvo que la intención de los médicos era evitar la operación a toda costa, pero aún no estaba decidido. Eso hasta las 10:00 de la mañana del jueves, que fue el último momento en que tomó contacto con Argandoña, porque "después no se conectó más".

"Obviamente no se sentía bien, me decía que sentía súper mal", continuó detallando Cecilia. "Está bien complicada, me dijo que estaba cansada, que lo dolía mucho todo y que se sentía muy mal".

Dado el complejo panorama de salud que enfrenta Raquel Argandoña ahora se evalúa la suspensión de su más reciente café concert junto a Patricia Maldonado, ¿Quién Te Dijo Que Éramos Amigas... en Pandemia?, trabajo que estrenaron con éxito justo antes del colapso de la Quintrala televisiva.