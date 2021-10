Un complicado momento de salud está viviendo la figura televisiva Raquel Argandoña, quien la semana pasada debió ser internada debido a malestares y fue intervenida por una obstrucción intestinal. Sobre esta situación su amiga y colega Patricia Maldonadole envió un mensaje y entregó detalles de lo sucedido en su programa "Las Indomables".

"Un saludo muy especial, con la mejor energía, con las mejores vibras, a mi magia Raquel Argandoña. La Raquel no lo ha pasado bien, fue una cosa que nos pilló a todos de sorpresa”, comenzó señalando en el espacio.

Asimismo, agregó que Argandoña: “Se sentía bien. El lunes me llamó muy tarde para decirme que se sentía mal, que tenía un fuerte dolor de estómago”.

Sobre la cirugía a la que debió ser sometida la panelista de Bienvenidos, señaló: “no fue una operación simple, en este instante le están dando recién dos cucharaditas de té para ver cómo está reaccionando”.

La ex integrante de Mucho Gusto también se refirió a la larga amistad que tienen. “Nos unen muchas cosas, si bien es cierto peleamos, al poco tiempo estamos juntas. Esto me ha dolido mucho, me ha tenido muy preocupada. Ha sido heavy, va a ser una recuperación lenta, pero la vieja tiene agallas”, cerró.