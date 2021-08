Tras los dichos de Jessie J para la revista "Glamour" en donde afirmó que Nicki Minaj pidió participar en la exitosa colaboración de 2014 "Bang Bang", la rapera cuestionó la afirmación y ofreció su propio recuerdo de cómo llegó a ser la colaboración en Twitter.

"Bang Bang", que también incluye la voz de Ariana Grande, fue un sencillo del álbum Sweet Talker de Jessie J.

“'Bang Bang' era una canción que ya existía. Yo no escribí 'Bang Bang'. Max Martin escribió 'Bang Bang', y Ariana lo había interpretado, yo lo había interpretado a mí ya los dos nos encantó ", dijo Jessie J a la revista. "Simplemente dijimos, '¿Por qué no lo hacemos los dos?' Así que Ariana se quedó en el segundo verso, yo grabé el primer verso, y luego Nicki lo tocó en el estudio y dijo, 'Tengo que saltar sobre esto'. No fuimos a ella y le preguntamos, ella quería hacerlo ".

Pero Minaj afirmó que el sello se acercó a ella y le "pagaron" para que apareciera en la canción.

"Cariño @JessieJ, no escuché la canción y le pedí que la escuchara. El sello me pidió que la escuchara y me pagó. ¿Cómo habría escuchado la canción? Chiiille, ¿qué soy el maldito monitor de la canción? ¿Snoopin por las canciones de chile? Esto también lo dijo otro artista recientemente. Yallgotta stop LoveU", respondió la estrella.

Minaj respondió a los comentarios de sus seguidores quienes apoyaban lo que dijo. señalando que si hubiera una canción de Jessie J para la que ella se hubiera ofrecido felizmente como voluntaria, habría sido la canción de 2011 "Do It Like a Dude".

"Chi, pero la peor parte de esto es que NUNCA me pidieron que subiera 'como un tipo' y he estado obsesionado con esa canción desde el momento en que la escuché", escribió Nicki. "Estaba haciendo una promoción en el Reino Unido y lo escuché en la radio. Mi artista Parker lo escribió. Me habría subido a ese número 1 por un poco de jugo de pepinillo".