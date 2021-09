El actor estadounidense Michael K. Williams, reconocido por interpretar a Omar Little en la serie The Wire (2002-2008), fue encontrado muerto a sus 54 años en medio de su departamento en Nueva York.

De acuerdo con el New York Post, fuentes policiales describieron que fue el sobrino del intérprete quien encontró su cuerpo en el living de la propiedad. En el lugar se encontraron "artículos para el consumo de drogas, por lo que la policía investiga una posible sobredosis".

"No hubo acción de terceras personas, ni se forzó la entrada. El departamento estaba en orden", establecieron las autoridades.

Williams, marcado desde siempre por una cicatriz que atravesaba su rostro, no sólo tuvo una abultada lista de proyectos cinematográficos y televisivos, sino que también se ganó a la crítica y al público por sus interpretaciones.

El hombre figuró por lo alto en la serie The Wire, la aclamada producción de HBO. Para más tarde volver a colaborar con la misma cadena televisiva y aparecer en la serie Boardwalk Empire, como Chalky White.

Pero fue en su recorrido entre 2015 y 2021 que brilló derechamente en las premiaciones consiguiendo cinco nominaciones al Emmy por sus apariciones en las miniseries The night of, When They See Us y Lovecraft Country. De hecho, el resultado de esta última se conocerá el próximo 19 de septiembre.

En tanto, 12 años de esclavitud, Assassins Creed y El increíble Hulk aparecen entre sus créditos cinematográficos.