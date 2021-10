La típica frase de "el que quiere puede" está lejos de ser una realidad. Claro, porque no basta solo con soñar o pedir un deseo para que se cumplan las cosas. Si las condiciones no son favorables, el mérito por si solo no siempre hace que se alcancen los objetivos.

El problema es que la películas de Hollywood nos ha hecho creer que siempre es posible hasta ahora. Recientemente, el gigante Netflix, estrenó 'Las Cosas por Limpiar', que relata la historia de una joven de 25 años, Alex, que tiene una hija de 2 años, las que huyen de la casa que comparte con su pareja tras vivir una escensa de violencia doméstica.

Lo que continúa para Alex no es fácil ya que deberá luchar por separarse, conseguir un hogar, trabajar duro para poder alimentar a su hija e intentar estudiar en la universidad.

Si bien se notan diferencias en la imagen de la pobreza con respecto a la que hay en Latinoamérica, si hay un consenso sobre la precariedad y se trata de que el problema no es solo llegar a fin de mes, sino al final del día.

¿Por qué Las Cosas por Limpiar es tan exitosa?

Esta inusual propuesta de Netflix, cuenta una historia bastante cruda y desgarradora pero a la vez hermosa y honesta. Pese a ser áspera, no se deleita con la miseria.

Además, cuenta con un sólido elenco compuesto por Andie McDowell, quien hace de madre de Alex, también está Anika Noni Rose, mujer de alta clase que intenta ayudarla, y Nick Robinson, la pareja abusiva.

Por último, otro punto importante es el relato de la violencia de género. Este filme no muestra al novio como un villano o ser monstruoso, sino como un hombre violento que es víctima de violencias previas y del alcoholismo.

Revisa el tráiler a continuación: