La pandemia no sólo ha dejado embarazos en el mundo del espectáculo, sino que también destapó infidelidades. Esto último es justamente lo que quiso evidenciar publicamente la ex chica reality Fanny Cuevas sobre su última pareja, a quien acusó por medio de sus historias en Instagram.

Tras irradiar su amor con el individuo, mostrándose en su Instagram compartiendo en diversos contextos, la relación habría llegado a su fin abruptamente luego del descubrimiento de la participante de Mundos Opuestos.

Tal como siempre se ha caracterizado, Fanny fue de frente y se lanzó con todo contra la aludida por medio de sus historias en Instagram, donde expuso no sólo que la habían engañado, sino que también que fue víctima de un robo y de maltratos.

Junto con el mensaje además compartió una captura del perfil de la persona que se habría involucrado con su hombre.

"Ayer mi ex se acostó con esta mina. ¡Quiero dejar en claro que me manda mensajes todos los días!", lanzó en primera instancia Fanny.

Y luego sostuvo que "me robó 2 millones de pesos y me maltrató física y psicológicamente. Por favor déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, que no me estén molestando".

Una segunda historia de Fanny vino con un lamento y de paso un cuestionamiento: "¿Cómo la gente puede ser tan mala?, ¡Tan mal agradecido! Púdrete por siempre mantenido KL".

La historia de Fanny Cuevas.

Horas más tarde, la mujer expuesta por Fanny Cuevas manifestó su molestia por la publicación de la ex chica reality y lanzó en sus historias una amenaza de acciones legales en su contra.

"Nos vemos en tribunales por difamación y calumnias por tanta falsedad hacia mi persona... No permitiré esto", lanzó la joven.

Eso para luego añadir que "me superaste, quiérete un poquito aunque sea...".