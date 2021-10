La serie coreana "El Juego del Calamar" se ha convertido en un éxito rotundo en Netflix, capturando a seguidores de todas las edades, por lo mismo no es de extrañar que a tan solo pocas semanas de su estrenó los fans se pregunten si la atrapante historia tendrá una segunda temporada.



La serie protagonizada por Lee Jung-jae fue lanzada a finales de septiembre y cuenta la historia de personas que desesperadas por las deudas que los aquejan participan de un juego con un premio millonario para el ganador pero con consecuencias mortales para quienes pierdan.

¿Habrá segunda temporada de El juego del Calamar?

Netflix no ha señalado al respecto y hace algunos días el creador de la serie Hwang Dong-hyuk, le señaló a Variety que por el momento quiere volver a escribir películas y preocuparse de los próximos lanzamientos.

¿Qué ocurrirá en la segunda temporada de El juego del Calamar?

De llevarse a cabo la nueva entrega la historia tiene varios puntos en donde enfocarse. [SPOILERS A CONTINUACIÓN] Recordemos que el final de la primera temporada tiene a Gi-Hun, quién resultó ganador de la competencia, decidiendo enfrentar a los promotores del juego tras descubrir que sigue realizándose.

Asimismo quedó por descubrirse que ocurrió con el detective Joon-ho, que descubrió que su hermano era el Frontman del evento y además este último le dispara al negarse acompañarlo, cayendo por un acantilado.

Sobre esto Hwang le dijo a The Sunday Times: "Creo que el problema con los oficiales de policía no es solo un problema en Corea. Veo en las noticias mundiales que la fuerza policial puede tardar mucho en actuar: hay más víctimas o la situación se complica. peor porque no actuaron lo suficientemente rápido. Este era un tema que quería plantear. Tal vez en la segunda temporada pueda hablar más sobre esto".

En conversación con CNN también se refirió a la posible continuidad de la trama y en que historias se basaría. "Explicar el pasado del Frontman, la historia del detective Jun-ho". También expreso que le gustaría desarrollar la trama del hombre que retó a Gi-Hun a participar en el juego en el metro con una partida de Ttakji (Dar vuelta el papel rojo y azul).

"Escribir, producir y dirigir una serie solo fue realmente una tarea muy grande. Cuando pienso hacer lo mismo para la temporada dos, personalmente me preocupa. No hay nada confirmado al momento, pero hay mucha gente entusiasmada que me hace realmente contemplarlo".