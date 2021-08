La ex pareja de Amaro Gómez-Pablos, Fernanda Valdivia, se vio superada por la situación que está enfrentando y expuso en redes sociales el acoso, los insultos y las infidelidades de las que ha sido víctima.

Los ataques que está recibiendo vendrían de una mujer que está utilizando una cuenta falsa para arremeter en su contra. Así quedó en evidencia en primera instancia a través de las historias compartidas por Cecilia Gutiérrez, quién compartió la grabación del desesperado mensaje que Valdivia compartió en su cuenta de Instagram.

Fernanda describe que los mensajes la tratan en duros términos y que ha sido acusada de meterse en la relación entre la persona que la hostiga y el conductor de Bienvenidos.

"Vayan al Instagram de Amaro a criticarlo porque le fueron infiel y a mí dejen de joderme con sus mensajitos. A mi me fueron infiel con más de 5 y les aseguro que no jodo a ninguna", escribió Valdivia en referencia a las supuestas múltiples infidelidades que concretó el periodista.

Las historias con que Cecilia Gutiérrez llamó la atención sobre la situación que está viviendo la ex de Amaro Gómez-Pablos, Fernanda Valdivia.

Eso para luego, por medio de un video, dirigirse directamente hacia la persona que la acosa: "Sé que estás mirando mis historias, por algo me mandas mensajes y estás atenta a todo lo que hago".

"Si tú crees que yo te hice daño porque te fueron infiel conmigo, déjame pedirte disculpas. Yo no tenía idea que la persona con la que tuve una relación el año pasado estaba con otras personas y te aseguro que no era solo contigo", subrayó.

Luego, Fernanda explica que "me embauqué en una relación que duró un año aprox y me fueron infiel no una, sino muchas veces, con muchas mujeres distintas".

"Es lamentable porque en un principio me molestaba una tal Leslie, después una tal Danielle y otra, y otra, todas aludiendo que este hombre era su pareja y que yo era la puta que se estaba metiendo en la relación, cosa que él me negó mucho", complementó.

A esto se suman dos publicaciones que Fernanda Valdivia hizo en su perfil de Instagram, donde compartió pantallazos de los mensajes que le enviaban por vía interna desde diversas cuentas.

Las capturas las acompañó con un mensaje en el que indicó "si sientes que alguien te hirio y te duele, te confieso que siento absolutamente lo mismo, siento que me decepciono una persona que ame y que también era mi amigo".

"Pero de la misma forma te digo que atacar a una persona que estaba con los ojos igual de cerrados que los tuyos no tiene ninguna solución", advirtió.

Entonces, Fernanda se vuelta a describir lo que ha experimentado hasta ahora con esta situación: "Desde el 2019 que me atacas tú u otras personas y ya es momento de decir basta".

"Es difícil para mi recibir tú rabia en mi trabajo, en mis cuentas de redes sociales e incluso que mi familia también las reciba. Porque conmigo? Porque tu rabia es con una mujer que se siente igual de decepcionada que tú y no hablas directamente con él?".

"Yo aprendí que cuando una persona te falla como pareja, como amigo y saca lo peor de ti, es mejor decir basta y simplemente olvidar. Un hombre que saca lo peor de ti sin valorar absolutamente nada el tiempo que entregamos y cada caricia que dimos, simplemente hay que decirle adiós y liberarte de él lo más pronto".

"Personas así no valen la pena y tampoco están dispuestas a cambiar. Yo intente dar más de 2 oportunidades y en ambas me fallaron, en ambas me mintieron y te juro que me encantaría decir que fue contigo!!! Pero no tengo idea con quién fue porque fuimos tantas las que estábamos ciegas", recalcó Valdivia.

Luego, el texto expone que "si querías joderme la cabeza , reconozco que lo lograste. Jodiste mi cabeza, mis trabajos, creaste preguntas en mi familia e incluso en mis hijos. Pero tambien te digo gracias porque por estos mensajes me di cuenta que la persona que estaba a mi lado era totalmente diferente a lo que yo admiraba".

"Me mostraste al real y sacarme la venda que tan firme quería mantener por un amor que solo sentía yo. Un hombre, un verdadero hombre no daña, no miente y no te esconde".

"Ojalá puedas encontrar uno, y avanzar en tu dolor que te tiene más de 20 meses jodiendo mi vida por cometer el mismo error tuyo, enamorarme de quién no tenia que hacerlo", concluye el mensaje, que también advierte que todo lo relacionado con este acoso fue estampado en una denuncia hecha en la PDI.

Los mensajes de acoso que recibió la ex pareja de Amaro Gómez-Pablos, Fernanda Valdivia, y que ella compartió en su Instagram.

