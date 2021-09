Amaro Gómez-Pablos reacciona ante senadora que lo acusa de tratarla de "nazista": "No soy una persona desbocada"

Amaro Gómez-Pablos tuvo un duro encontró con la diputada UDI Luz Ebensperger, después de que la parlamentaria lo acusara de tratarla de "nazista" en medio de la emisión de este lunes del matinal Bienvenidos.

La crisis con los migrantes en Iquique y Colchane fue tema obligado de la mayoría de los programas matutinos durante la jornada, pero en el caso del programa de Canal 13 a eso de las 09:20 horas suscitó un tenso episodioentre el periodista y la congresista.

Ebensperger sostuvo que "Chile no tiene fronteras con Venezuela. Ellos han cruzado varios países para llegar a Chile. No es que llegaron a Chile arrancando de su país. Por Dios, eso no es verdad. Ellos llegan a Chile después de un largo tránsito. Ahora, una segunda cosa, efectivamente...".

Entonces, la interrumpió Amaro para resaltarle que "senadora, voy a hacer solamente la salvedad... Senadora, usted que además tiene apellido alemán, voy a hacer la salvedad con respecto a..."

Ebensperger se alteró y antes de que el periodista terminase su intervención, le lanzó: "usted una vez ya me dijo... casi me dijo nazista, yo espero que ahora me trate con más respeto".

Amaro entonces fue tajante al ponerla en su lugar, postulando que "no, en absoluto. Y podemos evocar transmisiones pasadas, porque jamás me manifiesto de esa manera, ni soy además tampoco una persona desbocada".

"Lo que estoy diciendo es que Ángela Merkel, que ayer despedía su legado, recibió famosamente a un millón de sirios que transitaron por media Europa hasta llegar a Alemania y su condición era absolutamente de refugiados".

"Por lo cual, que pasen por Ecuador, Perú u otros países, no significa que dejen su estatus de refugiados", sentenció el animador del matinal.