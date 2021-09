Aries (marzo 21 - abril 20)

Andarás despistado y un poco desconcentrado. Probablemente olvides algunas cosas del trabajo. Puede que no lo parezca, pero es un buen indicio. Quiere decir que comenzarás a relajarte y desligarte un poco de las responsabilidades que te han mantenido estresado. Lo necesitas.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Un aspecto de tu salud te generará preocupación. No te alteres, no es nada grave, pero es importante que te mantengas alerta y accedas a un especialista si es necesario. Cuidarte es algo que nunca debes olvidar.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Te has mantenido distante de una persona y le has estado evitando, porque es difícil para ti decirle que ya no quieres mantener esa relación, ya sea romántica, de amistad o profesional. Te costará, pero eventualmente lo harás y la otra persona lo entenderá.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tienes muchas metas y algunas son tan difíciles de alcanzar, que te has desmotivado. No tengas miedo de salir de tu zona de confort, es hora de cambiar tu actitud, porque solo así lograrás tus objetivos.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No omitas las recomendaciones y consejos de tu médico. Sigue al pie de la letra lo que te indicaron, es importante cuidar tu salud, está por sobre todas las otras cosas. Debes dar ese paso, porque todos los otros aspectos de tu vida dependen de ello.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tu personalidad se percibe como muy agradable para los demás, tu presencia les da energía y eso hace que quieran estar más cerca de ti. Desprendes buenas vibras y el resto lo nota. Deja que todo fluya y disfruta el momento.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Estás preocupado por alguien de tu familia. Notarás a esa persona un poco extraña. Atrévete a preguntarle que le pasa, quizás puedas ayudarle.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Una persona cercana a ti necesita un cambio urgente. No debes meterte más allá de lo necesario, pero no tiene nada de malo ofrecer tu ayuda. Puedes dar tu opinión, pero ten cuidado con sobrepasar los límites.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tu humor será muy positivo estos días y tendrás la necesidad de divertirte y pasar un buen rato. Aprovecha el impulso y haz lo que te plazca, no estaría mal dejar de lado las responsabilidades cotidianas por unas horas y relajarte. Vive el momento.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No tienes muchas ganas, pero deberás asistir a una reunión para organizar una asunto que está a punto de comenzar. Pese a tu poco interés, intenta tener la mejor disposición posible, podrías sacar algo positivo del encuentro.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Retomarás un asunto que había quedado pausado y te esforzarás para solucionar el inconveniente. Puede que se trate de un proyecto antiguo. Tal vez debas contactar a un antiguo conocido.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hay una persona que desprende una vibra toxica en el ambiente de trabajo, lo has notado. No te dejes pasar a llevar, demuestra quién eres y lo que vales. Será complicado y desagradable, pero debes defender tus intereses.