Aries (marzo 21-abril 20)

Hoy es una jornada en la que puede aparecer algo de ese carácter que debes dominar porque puede resultar un tanto perturbador para algunos. Aunque es verdad que tan pronto te enfadas como se te pasa y perdonas todo. Pero debes de controlarte.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No te va a faltar hoy cierta tendencia a la tozudez, y es que cuando te empeñas en algo, no hay quien te aparte de tu objetivo. Alguien te pondrá objeciones, no se lo tomes a mal. Escucha sus razones y valora si lleva algo de razón y te aporta claridad.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy verás a alguien que no te cae demasiado bien, porque no te fías de sus intenciones y ya en otras ocasiones te ha demostrado que tiene un lado oscuro. Pero tu también tienes una parte muy desconocida y eso es algo que muchos no saben.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Tienes la suficiente habilidad para cubrirte bien tus espaldas en el trabajo y respondes lo que quieren oír, incluso si no estás demasiado de acuerdo con ello. Pero a veces es una simple cuestión de supervivencia. Estarás acertado o acertada al hacerlo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Estarás bastante ligero o ligera de pensamiento y vas a saber dejar de lado todo lo que no sea de tu incumbencia o te resulte engorroso. Es una actitud que desde luego te va a dar buenos resultados con algunas personas que hoy se acercarán a ti.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te tocará aprender algo nuevo o una nueva manera de trabajar que quizá te resulte un poco lenta o pesada porque tu mente irá más rápido y estará muy despierta. Aprovecha estas cualidades para avanzar en ese trabajo y acabar pronto.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy estás mucho más en calma porque has dado con una solución para un problema doméstico que se te hace muy duro de llevar en el día a día. Pero esa solución pasa por gastar algo de dinero y debes echar cuentas antes de encargarlo o hacerlo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Gestionar el éxito es tan importante como gestionar el fracaso y hoy vas a ver muy claro que todo forma parte de cómo contemplas la vida. Reflexionarás sobre esto y sacarás excelentes conclusiones. Dentro de poco aplicarás esa solución.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

as a sincerarte con una persona que te ha fallado en un asunto que te importaba mucho y le vas a decir todo lo que piensas, parte por parte. Si lo haces con calma, su reacción te traerá tranquilidad ya que reconocerá su fallo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Una manera nueva de enfocar un tema te abre puertas inesperadas y más si te atreves a salir de tu zona de confort. Vas a tener hoy muchas satisfacciones con ese paso que vas a dar tan grande y tan importante por su significado.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy recuperas un poco de paz, pero aún así sigues buscando cierta complacencia o un apoyo exagerado de los demás. Quizá es el momento de quejarse menos y de hacer más por ti sin miedo alguno. Dar el paso es lo que importa.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hay cierto trabajo que te va a exigir muchas horas de esfuerzo y de hablar con varias personas para coordinar todo a tu gusto. Lo cierto es que en el fondo, y aunque te quejes, lo vas a pasar bien y los resultados, aunque tarden un poco, serán buenos.