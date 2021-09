Aries (marzo 21-abril 20)

Si ya has dejado tus vacaciones muy atrás, no quieras solucionar de un plumazo lo que quedó pendiente. Se van a presentar algunos inconvenientes para eso y debes ir con tranquilidad y calma para solucionarlo todo con orden y sin prisas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Renunciar a algo que te hace ilusión pero que comprendes que en este momento no es factible, no debe de ponerte triste. Simplemente asume que no es la época oportuna de hacerlo y que ya tendrás tiempo y ocasión más adelante.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Vas a tener bastantes momentos de calma, de reencontrarte contigo y de sentir que ciertas influencias te están beneficiando mucho. Ese consejo que te han dado y que has seguido te está ayudando a mejorar. No dejes de hacer lo indicado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Relájate todo lo que puedas y no acumules estrés de ninguna clase hoy. Si ves alguna fuente de conflicto o un asunto difícil, no lo abordes de inmediato. Tu prioridad debe ser mantenerte en calma. Es tu mejor opción para sentirte bien.

Leo (julio 23-agosto 22)

Llamar mucho la atención no es lo más conveniente hoy. No destaques más de lo necesario, mantente en un segundo plano por mucho que te apetezca algo más de protagonismo o control de la situación. Ya tendrás tiempo de lucirte y destacar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Tendrás fuerzas para abordar cualquier cuestión, tanto ese obstáculo que se presenta como para poner orden en tu entorno, tus objetos personales, tu armario o tu hogar. Jornada tranquila, aunque no descartes que sea algo pensativa.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Sigues pensando en esas experiencias recientes que te están haciendo evolucionar y ser consciente de otras realidades. Hoy vas a sacarle partido a ese aprendizaje de una manera muy práctica. Te vendrá muy bien, refuerzas tu ego.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Te alegras mucho por un tema que favorece a alguien a quien has echado una mano y ahora ves que ha conseguido sus fines. Sentirás que has colaborado en su felicidad y también eso te hace feliz a ti. La comunicación emocional mejora.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy no es día para "forzar la máquina" en el trabajo y no es muy aconsejable que te aceleres porque tienes ganas de acabar pronto. Tómatelo con tranquilidad aunque tengas que retrasar una cita. Verás cómo es importante hacerlo así.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Observa todo bien, porque alguien se puede presentar de improviso en tu lugar de trabajo o en tu hogar y alterará tus planes. Eso hará que tu humor cambie y no sea el más llevadero. Pero no te queda más remedio que asumir la situación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Te recompones un poco en lo afectivo y emocional hoy gracias a que te llega una noticia esperanzadora y positiva de alguien de la familia a quien aprecias. Eso te da un margen para sonreír. Tendrás ganas de charlar y te relajarás bastante.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No cargues con toda la responsabilidad familiar y te satures de obligaciones que tampoco son estrictamente necesarias. Poner un poco tierra de por medio, sobre todo si tienes familia política, no te va a venir nada mal. Así te sentirás con más ánimos.