Aries (marzo 21-abril 20)

Puede que algunas personas piensen que no tienes razón en algo que organizas o decides puede que eso afecte tu ánimo, piensa que debes seguir adelante. Sin alterarte, escucha y actúa en consecuencia, sé constante.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Descubres algo que no sabías de una persona a la que aprecias y eso te hace apreciarla más. Todos tenemos secretos, pero este te va a descubrir hasta que punto alguien es generoso y solidario. Tu impresión será muy especial.



Géminis (mayo 21-junio 21)

Vas a saber disfrutar de algún placer casero y no te va a importar nada hoy todo lo que venga de fuera de tu círculo más íntimo. No te aburrirás en ningún momento y estarás con un buen tono que dará envidia a alguien que no lo acaba de entender.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Hacer ejercicio y relajar tus músculos te vendrá muy bien de cara al futuro más cercano y más si tienes cerca una prueba de cualquier tipo. Eso te ayudará a despejar mucho tu mente. Hazlo ya y no lo vayas dejando para después.



Leo (julio 23-agosto 22)

Cuidado con algún acceso de soberbia, si tienes un poco de estrés, que puede dañar tu imagen seriamente. Debes regresar a la serenidad y a la tolerancia rápidamente. Si pasas un rato en soledad, lo conseguirás con bastante facilidad. Sabrás calmarte.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te irá muy bien renovar algo desde el punto de vista cultural o intelectual o interesarte por algún campo nuevo de estudio o empezar a pensar en un proyecto más personal y menos profesional. Todo eso te hará sentirte bien, con empuje.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Si crees que debes de reclamar algo que no está bien o en lo que sientes que hay alguna clase de engaño, hazlo sin dudar, aunque amablemente. Será la única manera de conseguir que las cosas funcionen y que se hagan de la manera correcta.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Estarás más pendiente de tu vida personal que de la profesional, pero eso no significa que dejes de cumplir con tus obligaciones, sino que tienes toda tu atención mental y espiritual centrada en lo emocional. Lo cierto es que debes resolver ciertos temas.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Brillarás mucho en una reunión, aunque sea a través de la tecnología. Eso no impedirá que demuestres muchas cosas positivas y que alguien vea que has hecho algo importante. Tu autoestima sube porque ves que das un paso adelante.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Tendrás alguna preocupación doméstica que te hará buscar un ingreso más o incluso te plantearás pedir prestado. No es buena idea, debes arreglarte con lo que tienes, así no te angustiarás después. Pronto se comienza a arreglar el problema.



Acuario (enero 21-febrero 19)

No insistas en pedir algo a una persona que ya te ha dicho que no, sea lo que sea, porque no vas a conseguir tus propósitos y solo te puedes llevar una mala respuesta que no te pondría precisamente de buen humor. Deja que pase la jornada sin más.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy puede ser una jornada muy placentera porque te vas a volcar en los proyectos más lúdicos que tengas a tu alcance. Te vendrá bien disfrutar del aire libre ya que le sentará muy bien a tu espíritu. Alguien te hace reír y lo pasarás muy bien.