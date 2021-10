Joaquín Montecinos apareció de emergencia en la selección de Chile ante las lesiones de última hora, fue cambio ante Perú por las Eliminatorias y generó la única jugada más o menos de peligro de la Roja en la derrota por 2-0 al desbordar y sacar un centro para un cabezazo de Luis Jiménez. Y pese a ser un novato en estas lides, dio la cara en conferencia de prensa tras el amargo resultado obtenido en Lima.

“Estamos muy tristes, veníamos a buscar puntos y no se pudo. Nos vamos con la frente en alto y pensamos en el siguiente rival, vamos a ir con todo en casa con nuestra gente a entregarnos por completo. Hay que seguir soñando, seguir creyendo en todos los que componemos esto, vamos con todo al siguiente partido. Será fundamental el apoyo de la gente, les pedimos que nos apoyen. Los necesitamos a todos, tenemos que pelear, hay que seguir pensando que podemos, hay jugadores increíbles en esta selección y estoy orgulloso de estar acá”, comentó el hombre de Audax Italiano.

Asimismo, dijo que “debemos seguir creyendo en la calidad de este equipo. Todavía quedan fechas, hay que pensar positivo, con mucha energía. El resultado no fue el esperado, pero tenemos dos de local ahora y vamos a ir con todo para quedarnos con la victoria”.





Finalmente, Montecinos comentó del recambio que “eso queda para ustedes (la prensa), nosotros trabajamos a full para lograr los objetivos. A veces las cosas no salen bien, pero debemos sumar todos. Para mí fue un día inolvidable pese al resultado, espero seguir aportando mi granito de arena y aprovechar esta oportunidad. Esto es un sueño hecho realidad, he dado la vuelta larga en el fútbol y estar acá es un orgullo, me recibieron de una gran forma, este equipo tan ganador. Mi etapa recién comienza y estoy muy motivado”.

Joaquín Montecinos debutó en la Roja e hizo un llamado a la gente. | Foto: Getty Images

