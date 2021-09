La derrota por 1-0 ante Brasil por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 sigue dando que hablar. Es que la forma que perdió la Roja es motivo de análisis, pensando en el partido del domingo en Ecuador y el próximo ante Colombia, ambos como visitantes.

Por lo mismo, el ex defensa de la selección chilena Gonzalo Jara, si bien destaca el juego mostrado por el equipo de Martín Lasarte, cree que le falta la profundidad para llegar al arco visitante con sorpresa y con posibilidad de marcar.

“Creo que no es hablar de que a Chile le falta gol, no es primera vez que escuchamos eso. Siempre se critica, muchas veces, que cuando juega Alexis está muy lejos del área, que viene atrás a engancharse. Chile hizo un muy buen partido, hace mucho tiempo no le veía un partido de la manera como lo hizo, como en su mejor momento como selección. Estaba escuchando las palabras del profe (Lasarte) que la posesión no te asegura nada. Pero creo que, viéndolo de afuera como hincha, faltó profundidad. Más allá de que tuvieron muy buenas ocasiones de gol, que nacieron de pelota parada, jugadas, de remates de Arturo, un tiro libre, rebotes, pero tampoco se generó oportunidades tan claras o llegando bien al área aprovechando la posesión que tuvo”, comenta Jara, en conversación con el programa Los secos del VAR, de radio Usach.

Para Gonzalo Jara es clave que Vidal sea un arma sorpresiva en ataque. Foto: Agencia Uno

En ese sentido, el defensa que está en Xolos de México y que mencionó que le han llegado ofertas para volver al país, profundizó en la forma que está atacando la Roja, donde muchas veces la sorpresa en ataque que generaba Vidal se ha ido extraviando.

“Muchas veces veía que quizás Arturo o Charles, que es algo más natural, los veía más lejos del área, hablando de Arturo en este caso. Porque bajaba mucho a buscar, casi como contención, y después le queda lejos llegar al área. Entonces el goleador, o el más peligroso muchas veces, lo perdemos estando tan lejos del área. Es muy peligroso entrando en segunda línea, es un jugador que siempre llega a marcar gol. Obviamente con la profundidad de Mauricio por la derecha que, quizás no es tanto con Eugenio a la izquierda, la tendencia de Chile siempre ha sido jugar con la banda y, como lo hace Mauricio, uno llega a pisar el área de otra manera”, destaca el ex defensa de Universidad de Chile.

Gonzalo Jara recuerda lo difícil que era para la generación conseguir puntos de visitante. Foto: Agencia Uno

Teniendo en cuenta la tabla de posiciones, Gonzalo Jara cuenta que llegó la hora de ir a buscar puntos afuera, sabiendo la complicado de los duelos ante Ecuador y Colombia, pero que es necesario para seguir en la lucha por el Mundial.

“Es así, creo que en Eliminatorias es muy importante ganar de local y no perder. Después hay que salir a buscar puntos de visita. Más allá de que sea Argentina, Brasil o, en este caso, Ecuador y Colombia, en Eliminatorias es complicado salir a jugar en todos lados. Ahora toca la altura de Ecuador, después un calor que no se soporta en Barranquilla, pero hay que salir a buscar puntos afuera. También nosotros en la interna íbamos contando los puntos que se pueden sacar o ganar. Por ahí muchas veces, cuando todo esto empezó por el 2007 camino a Sudáfrica, íbamos con una mentalidad de ganar, pero también sabíamos que en muchos lugares había sido difícil y nunca se había sumado o nunca se había ganado afuera. Después uno se acostumbra y se pone más alta la vara. Nos acostumbramos a meternos arriba, ganar de visita, pero, hoy en día nos van faltando puntos que antes teníamos y hay que salir a buscar puntos que no serán fácil”, cerró.

