Cristian Garin (17° del ATP) ha tenido un año de dulce y agraz, en el que celebró el paso a cuarta ronda en Wimbledon y Roland Garros, pero sufrió luego de los comentarios negativos que recibió por renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y recientemente tras caer en el partido decisivo de la serie de Copa Davis ante Eslovaquia.

Paul Capdeville, ex tenista chileno, se refirió al momento que está viviendo el Tanque, quien pese a algunas decepciones, sigue estando entre los 20 mejores del mundo.

"Siento que Christian está pasando un viaje que es complejo, que es ser top 20. Cuando recién llegas a esos puestos, eres nuevo, no te conocen tanto, normalmente no tienes mucho que perder, la presión la tiene el otro. Y jugar así, obviamente te da un margen importante. Hoy, el tiene que demostrar que es top 20", señaló Paul en La Tercera.

"Tiene que demostrar en resultados por qué es sembrado en los torneos y el número uno en una Copa Davis. Y, obviamente, todo el mundo te quiere ganar. Te conoce y te tira a tus puntos más débiles. Está pasando un momento que, como jugador, lo tiene que asimilar, rápido, idealmente, y es que cada torneo va a ser con presión. Que cada decisión que el toma va a ser con presión", prosiguió.

Luego, afirmó: "La gente lo sigue, quiere que gane. En Chile siempre queremos ganar y a la mínima derrota te lo hacen sentir. Esa presión se está sintiendo y se está viendo. Pero es parte del tenis. De cuando eres número 1, de cuando ya eres profesional. Hay que saber jugar y convivir con eso".

Capdeville vivió en carne propia esa presión que tiene Garin: "Me acuerdo de haber ido a muchas Copas Davis y solamente por la presión del ambiente uno terminaba enfermándose, resfriándose. Y pasaban dos o tres semanas en que no podía jugar después. Había mucha presión. Y aunque uno diga que no se quiere presionar, uno quiere ganar".

El equipo chileno de Copa Davis en Eslovaquia

El ex tenista conversó con Garin tras su derrota en Copa Davis: "Y lo hablé con Cristian cuando perdió. Lo único que le dije fue :'compadre, toda mi fuerza, porque sé que este momento va a ser complejo'. Creo que es lo único que hoy uno puede hacer para apoyarlo y acompañarlo. Yo sé la sensación que él tiene. Ahora, cómo recomponer para el próximo torneo, en Indian Wells, son semanas duras. No son semanas que se pasan felices".

Finalmente, pidió ser cautos con las críticas por su renuncia a los Juegos Olímpicos: "Puede ser que decisiones de gira o de calendario te generan una merma después. Es parte de las decisiones del tenis. Yo sería un poquito más cauto con eso, porque también hay que entender que hoy viajar, con las cuarentenas, con las burbujas sanitarias, es bien complejo. No es que la pasas bien, vas a comer a la noche y puedes salir un día cuando estás medio cansado. No. Te tienes que estar haciendo los tests, hay lugares en que no te dejan estar, no puedes volver a Chile".

"Hay un montón de cosas que la gente normal no las entiende. Cristian lleva casi un año fuera de Chile. Creo que estuvo acá para el torneo de Santiago, en febrero, y después no volvió. Eso también te cuesta, pasa factura. Haber ido a Tokio es una decisión. A la gente no le pareció, pero llevarlo a que eso es lo que le genera presión me parece un poco exagerado", remató.