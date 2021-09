Este domingo la empresa de lucha libre, All Elite Wrestling realizará la tercera versión de All Out, evento que en esta oportunidad se desarrollará en Now Arena en Hoffman Estates, Illinois.

All Out 2021 | Día, horario, cómo y dónde ver en vivo el evento de lucha libre de AEW

Este domingo la lucha libre vivirá un nuevo evento con grandes combates, aunque en esta oportunidad será el turno de AEW, empresa de wrestling que es al día de hoy la máxima competidora de la WWE.

All Elite Wrestling como se llama oficialmente, realizará la tercera versión del PPV "All Out", evento que se desarrollará en el Now Arena en Hoffman Estates, Illinois, siendo el primer show celebrado fuera del Daily's Place en Jacksonville, Florida desde el inicio de la pandemia.

All Out es uno de los cuatro eventos grandes de AEW, en esta oportunidad el show contará con una gran cartelera con diez enfrentamientos de los cuales, cuatro serán por títulos de la empresa de wrestling norteamericana.

A pesar de ello, el combate que se robará todas las miradas no será por el título, este evento marcará el regreso de CM Punk al cuadrilátero tras siete años de ausencia, el ex peleador de UFC y WWE, debutó en All Elite Wrestling en el evento “AEW Rampage: The First Dance” del pasado 20 de agosto, aunque en aquella oportunidad no luchó.

CM Punk se enfrentará en esta oportunidad Darby Allin, luchador de 28 años y con gran experiencia en diversas federaciones de lucha libre como la WWN, AAA entre otras.

Cartelera Campeonato Mundial de AEW Kenny Omega (c) vs Christian Cage Steel Cage Match por el Campeonato Mundial en Parejas de AEW The Young Bucks (c) vs Lucha Bros Paul Wight vs QT Marshall CM Punk vs Darby Allin 21-Women Casino Battle Royale por una oportunidad por el Campeonato Mundial Femenino de AEW Nyla Rose vs Thunder Rosa vs The Bunny vs Big Swole vs Julia Hart vs Tay Conti, entre otras. MJF vs Chris Jericho Campeonato Mundial Femenino de AEW Dr. Britt Baker D.M.D (c) vs Kris Statlander Jon Moxley vs Satoshi Kojima Campeonato TNT de AEW Miro (c) vs Eddie Kingston "Kickoff" - The Buy In Best Friends, Jurassic Express y Wheeler Yuta vs Matt Hardy, Isiah Kassidy, Marq Quen, Angélico y Jack Evans

Día y hora: ¿Cuándo es All Out 2021?

All Out 2021 es este domingo 5 de septiembre a las 19:00 hrs de Chile con el kickoff, posteriormente a las 20:00 horas comenzará la cartelera oficial.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING All Out 2021?

All Out 2021 será transmitido por Fite TV, mientras que el kickoff también podrá ser visto por la página de Youtube de All Elite Wrestling.