El Leeds United de Marcelo Bielsa no encuentra el triunfo en el inicio de la Premier League y en Europa se asustan con la posibilidad del descenso

En Europa están preocupados por Marcelo Bielsa y el rendimiento del Leeds United en la Premier League. Es que esta temporada el equipo del Loco aún no conoce la victoria en la Primera División inglesa y sólo ha registra dos triunfos (uno por penales) en la Copa de la Liga.

Bielsa es muy querido en el Leeds como gestor del ascenso a la Premier League y una correcta temporada pasada en la Primera División, pero actualmente marcha 17° con tres unidades en cinco partidos, a un puesto de la zona de descenso gracias a tres empates y dos caídas.

“Marcelo Bielsa se ganó la confianza en Leeds United, sin embargo, el DT tiene complicaciones en este inicio de temporada ya que su equipo no encuentra la mejor versión futbolística”, sostiene Marca.

El medio español agrega que “los fanáticos del Leeds United empiezan a preocuparse por el inicio del equipo de Bielsa. El equipo está 17° y todavía no pudo ganar en lo que va del campeonato”.

Marcelo Bielsa y Leeds siguen sin ganar en el inicio de temporada de la Premier League.

Así las cosas, no son pocos los que ponen sus ojos en el Leeds y advierte que, de no cambiar las cosas, el cuadro dirigido por el Loco Bielsa puede verse seriamente comprometido al descenso.

“Los dos próximos partidos serán muy importantes para Leeds ya que enfrenta a West Ham como local y a Watford como visitante, en dos jornadas claves ya que luego se detendrá el torneo nuevamente por fecha FIFA”, complementa Marca.

El diario de la capital ibérica sentencia que “Leeds cuenta con varios problemas. A lo largo del inicio de la temporada ha sufrido lesiones, casos de Covid-19 y los resultados no han ayudado porque el funcionamiento no aparece: en lo que va de la temporada su equipo solo convirtió cinco goles en cinco fechas y además recibió 12. The Whites deberá levantar o empezará a complicar su futuro en la categoría rápidamente porque es un torneo de extrema competencia”.

Leeds United recibe al West Ham este sábado desde las 11:00 por la sexta fecha de la Premier League. ¿Encontrará el camino Marcelo Bielsa para alejar a su equipo de la zona de descenso?