"No sé, pero estoy contento": Pablo Solari juega al misterio ante la compra de su pase en Colo Colo

Pablo Solari ha tenido un tremendo crecimiento en su carrera desde que llegó a Colo Colo. El joven delantero argentino dejó Talleres de Córdoba buscando su sueño en el profesionalismo y se transformó en uno de los pilares del cacique.

Luego de anotar el gol que mantuvo a los albos en Primera División, el Pibe ha tenido que luchar para ganar camiseta de titular. Y tras ser el mejor jugador de la Copa Chile y recibir el respaldo de los hinchas, terminó por convencer a Blanco y Negro para ir por algo más.

Colo Colo hará uso de su opción de compra por el 50 por ciento del pase de Solari a Talleres. Con esto, no solo se estira su continuidad en el estadio Monumental, sino que también con el club que le abrió las puertas para saltar al profesionalismo.

Solari fue clave para que Colo Colo siga en Primera División. Foto: Agencia Uno

Luego de conocerse que en la directiva de Blanco y Negro ya negocian para asegurar su carta, el Pibe se toma las cosas con calma. O por lo menos así lo dejó claro este lunes a la salida del recinto de Pedrero, donde habló de lo que está pasando con su carrera.

En breve diálogo con TNT Sports, Solari dio luces del ambiente de cara al Superclásico de este domingo ante la U. "Muy bien, estamos preparando para ese partido", lanzó antes de entrar en la compra de su pase.

El Pibe reconoció que no tiene idea del tema, pero espera llegar a buen puerto lo antes posible. "No sé, pero estoy contento. Todavía no sabemos nada", sentenció. Eso sí, ya es un hecho que en Colo Colo están haciendo los esfuerzos por asegurar a una de las grandes figuras de esta temporada.