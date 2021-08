El lateral de Colo Colo analizó el presente del equipo y aseguró que lo rápido que ha pasado todo no le ha permitido aprovecharlo. Eso sí, quiere ser campeón a toda costa.

"Como que no se disfruta tanto": La particular reflexión de Jeyson Rojas tras pelear el descenso y el liderato en un año

Durante el último año, Colo Colo ha vivido un verdadero sube y baja de emociones. Los albos pelearon por evitar el descenso la temporada pasada y, solo meses después, están a un punto del líder del Campeonato Nacional y en semifinales de Copa Chile.

El presente del cacique ha cambiado tan veloz que hasta los propios jugadores se sorprenden. Así lo dejó claro Jeyson Rojas, que en conferencia de prensa este martes en el estadio Monumental reconoció que le ha costado asumir todo lo ocurrido.

"Ha sido todo muy rápido, de pasar un momento difícil como el de antes y ahora estar arriba… como que no se disfruta tanto, porque es tan rápido como pasa", explicó. Eso sí, el lateral es enfático en señalar que "estoy feliz y con muchas ganas de seguir progresando".

Rojas ha sido clave para el repunte de Colo Colo después de pelear el descenso. Foto: Agencia Uno

El gran momento que vive Colo Colo se explica también en la aparición de los juveniles, claves para Gustavo Quinteros. "Se refleja el buen trabajo que se está haciendo, somos varios los que nos ha tocado estar, les ha tocado jugar y lo hacen de buena manera. Están todos preparados".

En esa misma línea, Rojas destacó el trabajo de Hugo Roldán. "Ha sido un gran aporte, nos ha hecho un trabajo que se ha notado. A pesar de que ha sido pesado, todo sea por ser los mejores. Quiere lo mejor y nos prepara así".

La joya Palacios, la selección y las ganas de ser campeón

En las últimas horas, un fuerte rumor sobre el interés de Colo Colo en Carlos Palacios ha dado vuelta en los medios. Jeyson Rojas evitó repetir la bienvenida del plantel como ocurrió con Moreno Martins y aseguró que "no tengo información ni me incumbe, lo ven otras personas a cargo. No podría dar detalles".

Por otro lado, el lateral dejó en evidencia su ilusión de estar en la convocatoria de la selección chilena para la triple fecha de eliminatorias. "Cualquiera al que se le pregunte, responderá que sí. Es importantísimo estar en la selección, llegar es un orgullo tremendo. A cualquiera le gustaría estar".

Finalmente recalcó que quiere celebrar a final de temporada. "Venimos bien en el torneo y también en Copa Chile. Estamos con ganas de seguir manteniendo el nivel, debemos seguir trabajando y poder dejar bien a Colo Colo. Queremos ganar la Copa Chile, estamos todos contentos".