Jaime Valdés había puesto fin a su aventura en el año 2014 para jugar por el club de sus amores: Colo Colo. Pajarito firmó con el cacique y fue parte de un equipo que supo llegar a lo más alto del fútbol chileno, pero todo terminaría sorpresivamente el 2019 tras su polémica salida.

Cuando nadie lo imaginaba, en los albos confirmaron la salida del volante por no estar en los planes del entonces técnico Mario Salas. La situación generó un quiebre entre el ahora jugador de San Antonio Unido y el club, algo que todavía está lejos de repararse.

En conversación con ESPN FShow, Valdés revivió su dolorosa partida. "Salir de Colo Colo me iba a doler en el momento que fuera. Lo que pasó fue algo inesperado. Llegué un día lunes a entrenar, a reunirme con Mario (Salas) porque estaban proyectando el año siguiente y yo iba súper confiado, tranquilo en poder seguir. Nadie me había dicho nada, ningún acercamiento".

Valdés aún está dolido por su salida de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Eso me dolió, el no haber podido estar preparado para ese momento. Yo entendía que no estaba rindiendo como en los primeros tres años, pero nunca pensé que ese día me iban a decir que no seguía. Yo entiendo que el técnico tiene que conformar el plantel, elegir sus jugadores, a veces un futbolista no es para el sistema que quiere el DT y yo no podía estar para toda la vida en Colo Colo. Sabía que iba a salir en algún momento. Pero como fue tan inesperado, fue doloroso", agregó.

Para Valdés, lo más fuerte fue no haber recibido una despedida por parte de los hinchas. "La forma fue fría para todo lo que habíamos vivido, para todo lo que entregué. No quería nada especial, pero me hubiera gustado recibir un último aplauso del público, por todos los momentos lindos que pasamos y que me entregó la gente de Colo Colo. Pero no se dio, las personas que estaban tomaron otra decisión. Uno ahora lo podría entender con más calma, pero en el momento fue difícil".

Al ser consultado por un posible retorno, pajarito es claro. "Yo entiendo que ya es muy difícil. Me reencanté en La Serena con mi juego, con el fútbol, tuve un gran año y estoy feliz en San Antonio. Espero lograr lo que todos queremos, que es ascender. Si se llega a dar, yo feliz, pero ya no espero. Me hubiera gustado recibir el último aplauso en cualquier partido. Mi último partido fue el día del gol histórico de Esteban (Paredes) ante la U en el Monumental. Me quedo con eso, en el último minuto, a la U, fue hermoso igual".

Finalmente habló de lo ocurrido con Gonzalo Fierro, quien anunció su retiro y recibió un homenaje en el Monumental. "Se lo merece. Es un jugador que estuvo tanto, dio tanto en Colo Colo, ganó muchos títulos. Él sí se lo merece. Me alegro que pueda hacer su despedida. En mi caso no he pensado en eso, no sé si quiero hacer una despedida del fútbol. Lo que creo es que voy a jugar mi último partido por competencia y con eso me basta. Sí me gustaría cumplir el objetivo que me puse este año: salir campeón con San Antonio. Si es así, mi último partido podría ser ese. Si no, veremos qué hacer para el próximo año", cerró.