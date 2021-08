Gabriel Suazo no se complica por error ante Melipilla: "Demostramos aún más la unión del equipo"

Colo Colo consiguió un importante triunfo ante Deportes Melipilla en la última fecha del Campeonato Nacional. Los albos remontaron un 2-0 ante los potros y se impusieron por 2-4 en un duelo donde Gabriel Suazo pudo poner una estocada letal.

El lateral y capitán del cacique volvió a jugar en el mediocampo, pero un intento de salida desde el fondo terminó en un pase regalado a Cristián Zavala, que no perdonó y anotó el segundo de los locales. En ese momento los pupilos de Gustavo Quinteros despertaron y lograron la hazaña.

La situación generó una ola de críticas contra Suazo, quien pese a ello no se complica. Y es que los cuestionamientos a su juego no son nuevos, pese a que el jugador ha sido uno de los pilares de la campaña que los tiene a un punto del líder.

Suazo cometió un error que por poco le cuesta caro a Colo Colo. Foto: Agencia Uno

En conferencia de prensa, el capitán albo conversó de su error ante Melipilla y recalcó que es parte del juego. "Gustavo nos dice siempre para cometer un error hay que intentarlo, el que no intenta no va a cometer un error. Me tocó a mi hacerlo, pero es por la misma intención de cada uno".

De hecho, para Suazo las cosas se pueden comparar con lo ocurrido la temporada pasada, donde pelearon por evitar el descenso. "El año pasado quizás no cometíamos errores en la salida porque poco intentabamos, ahora estamos en una situación distinta".

Finalmente recalcó que, pese a todo, su condoro despertó al plantel para ir por la remontada. "El error nos costó el gol, pero fue ahí cuando demostramos aún más la unión del equipo y me sentí acompañado por mis compañeros".