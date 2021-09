Dante Poli, ex defensor de Unión Española y Universidad Católica, salió al paso de la polémica del momento después de que Emiliano Vecchio reconociera que "jugó para atrás" por Colo Colo ante los hispanos, en el partido que definió al campeón del fútbol chileno en 2013. "Cada uno asumirá las consecuencias de lo que ocurrió. Esto ensució al fútbol", dijo el ex mundialista infantil.

La polémica participación de Emiliano Vecchio en la televisión argentina, donde reconoció que "jugó para atrás" por Colo Colo ante Unión Española en 2013, duelo que le entregó el título al cuadro hispano en lugar de Universidad Católica, sigue encendiendo el fútbol chileno.

Entre las críticas que se han sumado en las últimas horas se agrega la de Dante Poli, quien aseguró que "cada uno asumirá las consecuencias de lo que ocurrió" en el controvertido encuentro en que el Gordo ejecutó intencionalmente mal todos los balones detenidos.

El ex futbolista y comentarista de ESPN tuvo un debate subido de tono con Fernando Solabarrieta, quien salió en defensa del entrenador de Colo Colo en ese partido en calidad de interino, Hugo González.

"Esto no toca a Vecchio solamente. Yo conozco a Hugo González y sé de su honestidad. Y hoy día debe estar enfurecido por esto", reflexionó. También respaldó Marcelo Barticciotto. "Hugo González está muy tranquilo, si él no participó. Él no tenía idea", aseguró.

Pero a Poli no le calzó el panorama y le preguntó a Solabarrieta: "¿Qué tanto conoces a Vecchio?". "O sea, ¿puede estar metido?", dijo Fer. "Por supuesto", señaló Poli. Y el comunicador zanjó el tema: "Habrá que preguntarle".

Dante Poli dijo que no pone "las manos al fuego" por el técnico y los futbolistas de Colo Colo en 2013

Dante Poli no se casa con nadie



Tomó aire Dante Poli y se largó con su reflexión: "Perdón. Yo no conozco a Hugo González. O no sé de cada uno de los integrantes del fútbol. Por mucho que nos hayamos dicho históricamente que somos muy transparentes, que son todos súper honestos, ¿por qué tendría que hacer una introducción diciendo que yo sé que es una gran persona?".

El ex defensor piensa que la confesión de Vecchio puede tener un alcance mayor. "Obviamente que irradia hacia el resto. No sé si uno tendrá que dar explicaciones, otros contestarán el teléfono para decir '¿sabes qué? yo no estuve involucrado'. Otro dirá que no contestará el teléfono, 'porque no tengo nada que esconder y nada que decir'", ponderó.

Emiliano Vecchio mantenía gran relación con la Unión Española del Coto Sierra cuando ya era jugador de Colo Colo

"Pero yo no voy a poner las manos al fuego ni por Hugo González, ni por los diez compañeros de Vecchio, ni por nadie. ¡Por qué lo tendría que hacer! Yo no los conozco". advirtió el ex mundialista chileno Sub 17.

La confesión de Emiliano Vecchio levantó una vieja polémica. "Yo jugaba en Unión Española. Pierdo la final (con Huachipato) en penales. Me venden a Colo Colo. En el otro semestre, última fecha, Colo Colo vs. Unión Española. Si nos ganaban, eran campeones. Si nosotros ganábamos, el campeón era el clásico rival nuestro (Universidad Católica)", dijo en ESPN.

"Por el amor que yo le tengo a Unión y porque era el clásico rival nuestro, no les iba a hacer un gol. Ganó Unión Española, salimos campeones, los córners fueron un poquito pasados", reconoció en tono jocoso el otrora Gordo.