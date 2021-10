Pese a la superioridad mostrada por Colo Colo a lo largo del torneo, la pelea en la parte alta de la tabla de posiciones sigue al rojo vivo porque los escoltas de los albos están peligrosamente al acecho.

El Cacique tiene 49 puntos, Universidad Católica 44, Unión La Calera y Audax Italiano 41. Y todo esto podría acortarse en la próxima fecha ¿por qué? sencillamente porque el equipo que dirige Gustavo Quinteros queda libre, algo que pueden aprovechar todos sus escoltas.

En el papel, los cruzados la tienen más complicada porque deben visitar a Cobresal en la siempre díficl cancha de El Salvador. En tanto Unión La Calera también jugará como forastero, teniendo que jugar en el Nelson Oyarzún ante Ñublense.

Por última, el sorprendente Audax Italiano de Pablo Vitamina Sánchez tendrá también un duro duelo ante Universidad de Chile en Rancagua.

Colo Colo descansará en la fecha 26 (Agencia Uno)

Programación Fecha 26:

Viernes 15 de octubre

Huachipato vs. Deportes Antofagasta, 12:30 horas. Estadio Huachipato CAP Acero.

Palestino vs. O'Higgins, 16:00 horas. Estadio La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, 18:30 horas. Estadio El Teniente.

Ñublense vs. U. La Calera, 21:00 horas. Estadio Nelson Oyarzún.

Sábado 16 de octubre

Cobresal vs. U. Católica, 11:00 horas. Estadio El Cobre.

S. Wanderers vs. Everton, 15:00 horas. Estadio Elías Figueroa.

U. Española vs. Curicó Unido, 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

Deportes Melipilla vs. Deportes La Serena, 20:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.