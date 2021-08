Mientras Lionel Messi baraja ofertas de los principales equipos del mundo, Cobreloa no se queda atrás y aborda el momento del delantero argentino, después de que se concretara hoy su salida definitiva de Barcelona después de 21 años.

El coqueteo le sacó una sonrisa al entrenador de los Zorros del Desierto, Rodrigo Meléndez, quien contestó con picardia ante una insólita posibilidad de ver a La Pulga vestida de naranja. "Lo traemos, jejejé. Tenemos el cupo (de extranjero)", reconoce Kalule.

Pero más allá de las risas, el director técnico loíno expresó sus respetos por el ariete. "Hoy para mí es el mejor jugador del mundo, que representa al buen fútbol, que representa años en el Barcelona y que lamentablemente tiene que salir de esa institución", reflexiona.

"Messi es un jugador de élite, que le ha entregado mucho al fútbol. A todos nos gusta ver cuando juega y esperemos que donde vaya nos siga entregando esa exquisitez que tiene para jugar. Y que haya Messi por mucho tiempo más, donde él quiera decidir jugando", agrega.

Meléndez no cambia el tenor de sus dichos al contestar de qué manera podría haber marcado a Leo si se hubieran encontrado en una cancha como rivales. "Me hubiera dejado la rodilla y la cintura quebrada", reconoce.

"Lo de él es innato, siempre haciendo diagonales y por más que los jugadores sepan, lo termina haciendo igual. El sudamericano es un poquito más picante, es un poquito más entendido y termina rodeándolo bien", analiza el ex Colo Colo.

Kalule Meléndez está invicto ante Lionel Messi, aunque nunca se enfrentaron

"Me hubiese costado (marcarlo), no me tengo que agrandar porque es un fuera de serie", concluyó Meléndez, ex seleccionado chileno que registró un total de 26 partidos y un gol en su ciclo con la Roja, entre 2001 y 2007.

Para un primer acercamiento, Messi puede echarle una mirada al próximo duelo de Cobreloa, elenco que recibirá a Deportes Santa Cruz este domingo desde las 11:00 horas, en el marco de la decimocuarta fecha del Campeonato de Primera B.