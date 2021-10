Guarello en guerra contra el modelo: "La generación dorada fue la última cosecha de los clubes y las sociedades anónimas no han sacado nada"

Juan Cristóbal Guarello sigue molesto y enojado tras la derrota de la selección chilena contra Perú en el estadio Nacional de Lima, por la fecha 11 de las eliminatorias a Qatar 2022. La Roja quedó contra las cuerdas y se empieza a despedir del próximo Mundial con el dolor de una generación histórica y muy exitosa, que se empiece a apagar.

En su análisis, el destacado periodista fue más allá de las críticas a Martín Lasarte y el desempeño de los referentes o nueva savia de la Roja. Para Guarello, la mano de los representantes en las altas esferas del fútbol nacional, las sociedades anónimas y su modelo tiene podridas las esperanzas del balompié criollo.

“Terminas con Joaquín Montecinos, que hace año y estaba en la B y yo le agradezco el esfuerzo, tirando un centro piara que Luis Jiménez, que vino a Palestino a jugar su último año tranquilo, cabeceara al arco. Y debutó hace 17 años en la selección. Hay algo en el medio que no está bien, y Jiménez ni pensaba volver a la selección”, dijo Guarello en Radio ADN.

Pero el comentarista no se quedó ahí y sacó la ironía: “hay que pensar a largo plazo, pero trabajar bien, no seguir improvisando. El fútbol chileno tiene un gran problema: el consejo de presidentes, cada vez más dominado por los empresarios de jugadores. Luego voy a pedir que se le pase directamente la ANFP a Fernando Felicevich y que él haga todo… hagámosla corta”, sostuvo.

Es que los hechos hablan por sí solos: desde la llegada de las sociedades anónimas, no hay un jugador que pueda acercarse a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo o Charles Aránguiz, todos formados en sus clubes bajo el alero del modelo antiguo.

“Es el modelo que se está instalando. La generación dorada fue la última cosecha de los clubes sociales y deportivos. De ahí en adelante las sociedades anónimas no fueron capaces de priorizar cosas y sacar jugadores que pudieran reemplazar a los que están. Antes no sacabas un Vidal, pero sacabas un Marcelo Salas, que es casi del mismo nivel”, expuso el periodista.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “en los últimos 10 años no sacaste un sólo jugador de nivel. No te pido cinco, uno. Sí, los Salas son esporádicos, los Zamorano también, pero sacabas uno cada cinco años. Ahora con las sociedades anónimas no sacas ninguno”.