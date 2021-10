El partido entre la Universidad Católica y Santiago Wanderers por el Campeonato Nacional se sigue jugando fuera de la cancha. Con los errores arbitrales de un cuestionado Roberto Tobar, las expulsiones fueron determinantes en el desarrollo del juego.

Eso no es todo, porque se ha puesto sobre la mesa que este fin de semana la UC chocará ante Colo Colo en el clásico, en un partido que puede definir al campeón de la temporada: "Me parece raro lo que sucedió. Me parece extraño, teniendo en cuenta que el fin de semana hay un partido muy importante que puede ser un título para cualquiera de los dos equipos", cuenta Fabián Estay en la Redgoleta.

Roberto Tobar y la expulsión de Fernando Zampedri, que luego reconocería que fue un error.

"Vi la expulsión de Zampedri que me pareció completamente rigorista. Los jugadores, en términos generales, no ayudan. Cualquier falta gritan mucho. Ahora hay gente, no es tanto el tema, pero no ayudan a que el árbitro tenga un buen desarrollo del compromiso. Teniendo la jerarquía y siendo un árbitro internacional se termina equivocando de manera importante. Es sospechoso, podemos entrar en especulaciones porque viene el clásico, porque si Católica gana se podrían poner a la par. Esperando que esto se solucione y que el tribunal tenga una claridad importante", detalla Estay.

En ese sentido, quien ahora trabaja como comunicador en México, destaca que por el hecho que el fin de semana se juega el clásico se está haciendo este análisis, además que el trabajo de Tobar fue de mucha soberbia.

"Católica termina ganando el compromiso con garra, con corazón y coraje. Me parece extraño. Colo Colo no tiene la culpa, son líderes en el torneo haciendo buen fútbol, entonces no es un tema que pase por ellos. Podemos entrar en especulaciones, de decir por qué paso esto en San Carlos, el tema de la expulsión directa, las dos tarjetas amarillas, los minutos agregados, pero el lenguaje corporal del árbitro no fue el más adecuado. Mucha soberbia. Por eso estamos hablando de esto porque pareció raro". finaliza.