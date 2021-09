El ex entrenador de Colo Colo señaló que desea tener la opción de entrenar en el Viejo Continente.

Mario Salas piensa en grande: "Me gustaría dirigir en la Premier League"

Uno de los entrenadores de proyección en el fútbol chileno era Mario Salas, sin embargo, viene en picada en las últimas experiencias que ha tenido como estratega.

Tras salir campeón con Sporting Cristal en Perú se vino a Colo Colo, donde empezó su bajón, porque del Cacique fue despedido por malos resultados, misma experiencia que tuvo en Alianza Lima y Wadi Degla de Egipto.

Ahora el Comandante está sin club, esperando una nueva oportunidad para relanzar su carrera, y dejó en claro que sigue teniendo sueños, con la Premier League como su mayor anhelo.

"La verdad es que yo siempre he tenido sueños, y esos sueños siguen estando en mí. Más que el equipo, me gustaría dirigir en Europa, me gustaría dirigir en la Premier League, sabiendo que es difícil, sabiendo que es complicado", dijo Salas a ESPN.

Salas en Colo Colo - AgenciaUno

"Me gustaría dirigir en Europa, más que en algún equipo, me entusiasma la idea de dirigir en el Viejo Continente", agregó el ex volante de contención.

ver también Colo Colo ratifica que van a renovar a sus figuras y a Quinteros

Mario Salas se tiene fe y espera volver a dirigir pronto, apuntando a su gran sueño, que es llegar a Inglaterra.