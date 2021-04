Twin Peaks: Muere Walter Olkewicz, actor que interpretó a Jacques a los 77 años

Walter Olkewicz, quien interpretó al bartender Jacques Renault en la serie de culto "Twin Peaks", murió este martes a los 72 años.

Su hijo, el guionista Zak Olkewicz, confirmó su muerte. Había estado luchando con problemas de salud durante los últimos 20 años.

El actor también interpretó al trabajador de la refinería de petróleo Dougie Boudreau en las primeras cuatro temporadas de la serie "Grace Under Fire" y un abogado de la mafia en "The Client" de Joel Schumacher.

En la reconocida serie de misterio "Twin Peaks" de David Lynch, interpretó a Jacques, un mesero y distribuidor de cartas de One Eyed Jack, que fue arrestado por el asesinato de Laura Palmer y luego asfixiado en el hospital por el padre de ella después de que le dispararan durante el arresto.

Regresó para "Twin Peaks: Fire Walk With Me", "Twin Peaks: The Missing Pieces" y nuevamente para el reinicio de la serie en Showtime como Jean-Michel, aunque para entonces su salud ya estaba crítica.

Sus otras apariciones incluyeron un papel como Nick, el tipo del cable en el episodio de "Seinfeld", "The Cadillac", y un personaje llamado Bubba en el programa de ABC de Dolly Parton.

Igualmente, Olkewicz interpretó a Marko junto a Jeff Conaway en "Wizards and Warriors" de CBS y apareció en "Partners in Crime" de NBC en 1984, interpretando junto a Lynda Carter y Loni Anderson. También interpretó a Tiny McGee en "Who’s the Boss" y a Walter Plimp en "Night Court" de NBC.