"Bravo hombre valiente": Ricky Martin felicita a Pablo Alborán por revelar su homosexualidad

Ricky Martin llegó hasta el Instagram de Pablo Alborán para felicitarlo por haber revelado que es homosexual. Anuncio que el español hizo por medio de un emotivo video que compartió con sus fanáticos este miércoles.

"Bravo hombre valiente", partió escribiéndo el puertorriqueño, en los comentarios del clip que reveló el español.

Para luego recalcarle que "la vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado".

El comentario de Ricky Martin en la publicación de Pablo Alborán.

El mensaje continúa resaltando: "Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces".

Ricky Martin es una de las figuras latinas de la música pop más reconocidas a nivel mundial, a lo que se suma que se convirtió en representante de la comunidad LGBTQI+, desde que sacó a la luz su orientación sexual en marzo de 2010.

Martin colaboró con Alborán en la canción "Quimera", que grabaron juntos en 2015.