Fallece Hugh Keays-Byrne, emblemático villano de la saga "Mad Max"

El actor australiano Hugh Keays-Byrne, quien se hiciera conocido por sus emblemáticos roles de villano en la saga cinematográfica "Mad Max", falleció cuando contaba 73 años de existencia.

El cineasta Ted Geoghegan fue el responsable de dar a conocer al público la información sobre en deceso por medio de su cuenta de Twitter, resaltando a "este héroe olvidado del cine australiano".

"Gracias por toda la entretención que nos diste", agregó en un mensaje que vio la luz durante la jornada de este miércoles.

Keays-Byrne se puso al servicio de las filas de George Miller no sólo en una sino que en dos de las películas de "Mad Max".

Primero, figuró en la entrega original de 1979 donde fue cara y voz del villano "Toecutter". 36 años más tarde llegaría la segunda colaboración con el respetado dirección de acción.

En 2015, "Mad Max: Fury Road" lo puso en la piel de "Inmortan Joe", para hacer frente a los personajes interpretados por Charlize Theron y Tom Hardy.

By all accounts, Hugh Keays-Byrne, who trained at the Royal Shakespeare Company, was an absolutely wonderful human who fought very hard for environmental and humanitarian issues. This photo of him from earlier this year says it all.



You will ride eternal, shiny and chrome. pic.twitter.com/5Fyzdj998F