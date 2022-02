Aries (marzo 21 - abril 20)

Una persona te contará algo muy valioso que te ayudará a tomar una decisión muy importante. Todo indica que podría ser del ámbito personal, lo que te vendrá muy bien y sentirás una liberación mental y emocional.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te darás cuenta de que depender emocionalmente de alguien es un error. Hoy tendrás las fuerzas para tomar tus propias decisiones y alejarte de aquellas que no te estaban haciendo bien. Escúchate primer a ti mismo.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Te unirás a un proyecto que te pondrá muy feliz. No importa si es laboral o personal, lo importante es que te beneficiará mucho de forma transversal. Por aprueba tu creatividad y demuestra de lo que eres capaz.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Estas buscando entretenimiento y este posible que lo consigas reuniéndote con una persona que te entregará momentos muy gratos. El encuentro te hará recobrar energía.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Es momento de buscar otros caminos para arreglar esos inconvenientes que son pequeños, pero que se han convertido en una gran molestia. Sal de tu zona de confort y entenderás que siempre hay otras alternativas.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Alcanzarás un logro, pero ten presente que todo tiene condiciones. Te ofrecerán algo y deberás tomar una decisión importante. Analiza bien las cosa y decide con calma.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Darás un paso muy importante en asuntos de dinero o negocios. Debido a esto sentirás tranquilidad financiera. Tendrás muchas dudas, pero con sabiduría sabrás resolverlas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Es momento de recuperas seguridad de opiniones. No tengas miedo de dar a conocer tu postura, por muy controversial que pueda parecer. Si no lo haces, no te tomarán en cuenta y se terminarán tomando decisiones que no te convienen mucho.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Ponte metas, pero asegúrate de que sean alcanzables. Sales ponerte objetivos difíciles de conseguir y eso te ha traído muchas decepciones. No tiene nada de malo soñar, pero debes ser realista.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tu ánimo no será el mejor hoy y ciertas personas lo notarán. No dejes que ese asunto que te molesta arruine tu día o las relaciones con tus cercanos. Aparta el problema, resuélvelo o cuéntaselo a alguien, pero no te desquites con nadie.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tendrás una idea muy buena relacionada con un proyecto que quieres desarrollar. Tendrás miedo, porque parecerá arriesgada. Pero lo cierto es que tienes las capacidades. Pide ayuda y sigue adelante con tus ideas, lo agradecerás en el futuro.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy será un día de mucha reflexión. Te darás cuenta de que las experiencias que en el pasado fueron duras, te dejaron una enseñanza y que hoy solo puedes sonreír.