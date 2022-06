Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera un día de muchos inconvenientes en el ámbito laboral, pero no es nada que no puedas solucionar. Te verás un poco agobiado, pero es normal, así que no te asustes. Al final del día verás como todo resulta perfectamente.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Será un día muy agotador, tanto físicamente como mentalmente. Tendrás que lidiar con muchos asuntos y eso te quitará bastante energía. Así que a penas puedas, busca un momento de descanso, necesitas recargarte para continuar con tu semana.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Estas pasando por momentos de mucho estrés, hay muchas cosas por hacer y sientes que no te alcanza el tiempo. Al intentar llevar a cabo todos tus objetivos estás dejando de lado tu salud mental, no te sobrepases. A veces la presión está en ti mismo y no viene de los demás.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Comenzarás el día con una mala actitud, no tendrás ganas de hacer nada y todo te parecerá aburrido. Pero cuando menos lo esperes ocurrirá algo que cambiará tu semblante, sin darte cuenta tendrás ganas de cumplir tus responsabilidades y tu energía subirá bruscamente.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Puede que hoy las cosas no resulten como esperabas, ocurrirán muchas cosas inesperadas y te verás un poco sobrepasado, para nada que no puedas manejar, solo necesitarás un rato para acostumbrarte y podrás seguir tu día sin inconvenientes.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Después de mucho tiempo comenzarás tu día de forma muy positiva y eso dictaminará el resto de tu jornada. Te servirá de lección y entenderás que no da lo mismo tener una buena rutina de mañana, que la forma en como comiences tu día afecta a tu desempeño el resto del día.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Será un día de mucha suerte, la gran mayoría de las cosas están a tu favor, así que no es un mal día para tomar algunas decisiones importantes, porque el universo está de tu lado. Aprovecha esta oportunidad porque no se repite muy a menudo.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No pierdas el tiempo pensando en el futuro y cómo podrían resultar las cosas, así solo estás perdiéndote de presente y lo que realmente importa. No pongas todas tus energías en algo que no puedes controlar, enfócate en el ahora y cómo eso afecta tu vida.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será muy afortunado hoy, lograrás destacar y recibirás felicitaciones. Tu ánimo claramente se verá beneficiado y el resto de tu día estará plagado de solo sensaciones agradables. Las cosas estarán a tu favor, lo notarás tu y las personas a tu alrededor.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Será un día estresante en el trabajo, tendrás muchas cosas que hacer y casi nada de tiempo para descansar, pero lo cierto es que será reconfortante, porque verás los frutos de tu esfuerzo. Sigue así, pero nunca olvides darte un espacio para ti mismo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Será un día un poco caótico, pasará de todo y eso te generará un poco de estrés, porque no te gusta perder el control de tu día. El mejor consejo es dejarte llegar y que pase lo que tenga que pasar. No intentes controlar lo incontrolable, más bien enfócate en cómo es tu reacción ante este evento.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Será un día complejo, ocurrirán cosas muy positivas y agradables, pero por otro lado recibirás noticias un poco decepcionantes. No dejes que lo malo arruine lo bueno, saca lo mejor de cada situación y no dejes que afecte tus planes.