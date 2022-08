Aries (marzo 21 - abril 20)

Los planetas van a estar un poco turbulentos hoy y debes tener cuidado porque puedes estar mostrando tu lado más escandaloso y enojado por cosas que no importan o simplemente porque las cosas no van como tú quieres. Ya sea en su vida íntima o en el lugar de trabajo, tendrás algunos contratiempos o decepciones.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Si hoy tienes que dejar dinero o algo a un familiar o amigo, ten cuidado, sobre todo si te pide que le firmes algún documento o le hagas una promesa. La posición de los planetas no te ayudará en ese sentido, podrías entrar a un jardín sin flores o que tardes mucho en recuperar el dinero prestado.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Aunque tu personalidad es muy racional, tienes un sexto sentido muy desarrollado, y muchas veces confías más en él que los que te conocen, y es el sexto sentido el que te guía cuando tienes problemas o aventuras, indica cuál es la salida ideal.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Los astros hoy, especialmente la luna, no serán demasiado buenos para ti, por lo que debes tratar de calmarte y no discutir o ponerte nervioso por cosas sin importancia o sin razón. Puede haber un universo maravilloso lleno de luz en tu alma o un mundo de caos y destrucción, solo depende de ti.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy los planetas formarán algunas configuraciones desfavorables o conflictivas, y es probable que el día sea un poco torcido para ti, o sientas que la suerte no está a tu favor. Es solo temporal, como una tormenta de verano, sin embargo, debes tener cuidado de no decepcionarte o sentirte traicionado.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy podrás realizar un sueño muy importante relacionado con el amor o la intimidad, darás pasos muy significativos para realizar muy pronto esta gran fantasía. Es un día lleno de alegría, cosa que no sueles sentir. El destino te dará la recompensa que te mereces.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Los planetas hoy no se manejarán muy bien y correrás un gran peligro de caer en un estado de melancolía, aunqueno no haya razón. Esto es característico en ti, aunque muchas veces la gente de fuera no lo nota. Puede que tengas una decepción sentimental.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Detrás de su personalidad apasionada y profundamente realista se encuentra un maravilloso mundo de sueños que estará muy vivo hoy. Vas a tener un día un poco difícil hoy, pero está bien, nada que no puedas superar con grandeza.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

El amor puede traerte dolor o tristeza, disonancia planetaria. No debes caer en la tristeza si no te salen bien las cosas con un ser querido, solo es un mal día que terminará pronto.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Quieres liberarte de la carga o el dolor que te ha dejado cansado, pero no puedes hacerlo ahora. Te duele porque estás seguro de que lo conseguirás, sin embargo, tendrás que esperar más. Intenta disfrutar el momento ahora, el resto pasará después.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tiendes a ser lo opuesto a otros signos, ya que la mayoría de los signos hoy tendrán un día difícil, pero las cosas estarán bien para ti. Estarás feliz y demasiado emocionado. Con o sin razón, quieres hacer muchas cosas.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tu carácter es uno de los más soñadores e idealistas del zodíaco, pero hoy te sentirás más realista, conectado a tierra, positivo, trabajador e incluso tendrás una cierta forma de seguir tu propio camino. Hoy, serás más luchador.