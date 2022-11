Aries (marzo 21-abril 20)

No te ofendas, por las actitudes de mala educación que puedas recibir. Esas cosas no van contigo y lo más inteligente es que estés en tu lugar y que en tu corazón no entren sentimientos malos.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tendrás un día lleno de buenas ideas, estarás centrado en un proyecto importante. No te importará invertir tiempo del fin de semana en eso, porque te sientes bien haciéndolo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Harás alguna actividad física, que te hará sentir con energía y ganas de moverte. Eso te viene bien para relajarte, también mentalmente y tener fuerzas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Deja lo negativo, te esta haciendo mal debes tomarte eso muy en serio. Si dejas pasar un rayo de luz a tu vida y valoras lo que es importante para ti, te sentirás mejor.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te interesarás por aspectos de la realidad que hasta ahora habías pasado desapercibidos y de repente se vuelven muy interesantes.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Se aproxima una reconciliación con algún familiar o con alguien cercano con quién habías discutido recientemente, quizá en navidad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tendrás sobrecarga de inspiración para expresarte, si tienes que hablar en público por cualquier cosa incluso te pueden felicitar por como lo hiciste.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hay veces, en que el sueño que te propusiste te parece lejano inlcuso inalcanzable. Pero no es así, simplemente que hoy no estás en tu mejor momento.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Quizá hoy debas imponer tu rebeldía, porque alguien te impone algo que no quieres. No debes herir a nadie, pero sí decir lo que piensas aunque no sea correcto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Debes manejar bien tu entorno, familia y amigos para que todo salga como tu quieres. Podrás convencer a esas personas de hacer algo amigablemente.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy regresa la paz a tu mente, quizá no quieras terminar las cosas del hogar, pero ese esfuerzo valdrá la pena.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Debes dar gracias por tener en tu vida a personas que te cuidan y están siempre contigo.