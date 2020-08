The Lord of the Rings: Gollum presenta su teaser tráiler para PS5, Xbox Series X y PC

El teaser tráiler de The Lord of the Rings: Gollum fue liberado por Daedalic Entertainment, donde Gollum es el protagonista principal de todas las escenas. El videojuego será lanzado en el 2021 para PlayStation 5, Xbox Series X y PC.

IGN en su artículo asegura que el juego "mezclará la acción de sigilo de Prince of Persia, una narrativa ramificada, y expandirá sobre las sugerencias dadas por J.R.R. Tolkien acerca de la criatura previamente conocida como Sméagol para crear una historia completamente nueva del Señor de los Anillos que apunta encajar junto a los libros".

"Gollum no utiliza armas, pero puede distraer a los enemigos con objetos arrojadizos. En algunas partes también se beneficiará de habilidades o aliados especiales que usen el entorno como ventaja", explicó Tilman Schanen, diseñador de la narrativa.

The Lord of the Rings: Gollum será lanzado en el 2021, pero no tiene fecha exacta, y llegará para PlayStation 5, Xbox Series X y PC, en lo que será una nueva mirada al universo del Señor de los Anillos.